X!

Kehra ja Serviti said kodupubliku toel võidu kirja

Käsipall
HC Kehra alistas kodupubliku ees HC Viimsi.
HC Kehra alistas kodupubliku ees HC Viimsi. Autor/allikas: Joonas Kuuskla/HC Kehra
Käsipall

Eesti meeste käsipalli meistriliigas teenisid teisipäeval võidu HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja Põlva Serviti.

Kehra ja HC Viimsi/Alexela kohtumine algas tempokalt ning perioodi keskpaigaks visati suur osa väravatest kiirrrünnakutest. Siim Normaku seitsme tõrje ning Oskar Luksi nelja tabamuse jõul võtsid võõrustajad 19. minutiks 11:8 eduseisu. Horizoni mehed rebisid hetkeks ka korra viiega ette, kuid Georg Gustav Kondi väravad vähendasid poolajaks vahe 14:16 peale.

Kodumeeskond alustas teist poolaega Sigmar Seermanni viie värava ja realiseeritud karistusvisete toel paremini ning juhtis 44. minutiks 25:20. Kuigi Viimsi sai ka värava kaugusele ja neil olid omad võimalused, siis võõrustajate närv pidas kodupubliku trummide saatel paremini ning Oskar Luks pani mängule punkti omalt poolt tühja väravasse visatud palliga ja lõppseisuks jäi 33:29.

Kehra poolelt Oskar Luks ning HC Viimsi eest Georg Gustav Kont olid oma meeskonna resultatiivseimad üheksa tabamusega. "Suutsime viimaste minutitega oma kaitse piisavalt kokku pakkida ning lõpu enda kasuks kallutada," analüüsis Kehra võitu seitsme väravaga panustanud Sigmar Seermann. "Lisaks suutsime omad olukorrad ära realiseerida, mis ehk mängu alguses nii hästi ei õnnestunud."

"Mängisime kaitses liiga pehmelt," ütles HC Viimsi resultatiivseim mängija. "Ei suutnud täna tagaviskeid väravateks realiseerida. Siinkohal võtan kogu vastutuse enda peale, ei suutnud oma asjadega hakkama saada. Väga nigel esitus minu poolt, ei saanud väravavahtidega üldse hakkama."

Serviti tegi SK Tapa/Team Kaitsevägi vastu sotid selgeks esimese 20. minutiga, kui Kermo Saksingu, Mathias Rebase ja Ülljo Pihuse kolme tabamuse järel mindi ette 12:4. Poolajaks juhiti 18:6. Teisel perioodil võõrustajad vastastele võimalust mängu põnevamaks teha ei pakkunud ning lõppskooriks jäi 37:18.

70-protsendilise viskeefektiivsusega hiilanud Serviti resultatiivseimad olid Kermo Saksing seitsme ning Karlis Kalk ja Mathias Rebane kuue väravaga. SK Tapa poolelt sai Kristjan Heinla kirja neli tabamust.

Meistriliiga läheb nüüd väiksele pausile, kuna järgmisel nädalal peetakse karikavõistluste veerandfinaalide esimesed mängud, kus SK Tapa/Team Kaitsevägi võõrustab esmalt neljapäeval HC Viimsi/Alexelat ning seejärel kohtuvad Kalevi Spordihallis Mistra ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper. Kahe mängu kokkuvõttes selguvad neist paaridest finaalturniirile pääsejad.

Tabeliseis: 1. Mistra 7 punkti, 2. Serviti 7 p, 3. Viljandi 4 p, 4. Kehra 4 p, 5. Viimsi 1 p, 7. Tapa 1 p.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

käsipalliuudised

11:11

Mistra ja Mella teenisid võidulisa

08:06

Kehra ja Serviti said kodupubliku toel võidu kirja

06.10

Serviti tegi Mistraga viigi, Viljandi pidi soomlaste paremust tunnistama

05.10

Noorte käsipallikoondis lõpetas Balti mere turniiri teise kohaga

04.10

Serviti võitis käsipalli Balti liigas Soome klubi üle noatera

04.10

Noorte käsipallikoondis võttis Balti mere turniiril esimesed punktid

03.10

Käsipalli noortekoondis alustab Balti mere karikavõistlusi

02.10

Suri jalg- ja käsipallitegelane Valentin Beljajev

02.10

Käsipallimeeskonnad jagavad nädalavahetusel esimesi topeltpunkte

26.09

Mistra alistas Mella ja juhib meistriliigat

25.09

Kehra teenis hooaja esimesed punktid: kaitse on käsipalli võti

22.09

Eesti klubid avasid käsipalli Balti liigas võiduarve

22.09

Viljandi HC-le lõppes Balti liiga nädalalõpp võidukalt

20.09

Viljandi HC alustas Balti liigat kaotusega

20.09

Eesti naiste käsipallikoondis sai võimsa teise poolaja abil Leedust jagu

multimeedia

sport.err.ee uudised

11:44

Arand jätkab F1 hooaega võistluspaigas, kus tegi mullu karmi avarii

11:11

Mistra ja Mella teenisid võidulisa

10:31

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

10:08

Draisaitl jõudis 400. väravani, kuid Oilers kaotas karistusvisetega

09:41

Eneli Jefimova elust suure lombi taga: algus oli raske

09:00

Konontšukil oli kehv viskepäev ja Bursaspor kaotas avamängu

08:39

Rooba resultatiivne sööt aitas KooKoo võiduni

08:06

Kehra ja Serviti said kodupubliku toel võidu kirja

08.10

Eesti iluuisutajad sõidavad EM-i kohtade nimel

08.10

Kullamäe kerkis EuroCupis tiimi resultatiivseimaks, aga Lietkabelis kaotas

08.10

Panter sai kodujääl kindlalt lüüa

08.10

TalTech avas Põhja-Euroopa liigas võiduarve Uuendatud

08.10

Tartu Ülikool naaseb Lätist võidu ja puhaste paberitega

08.10

ETV spordisaade, 8. oktoober

08.10

Salahi väravad aitasid Egiptuse MM-finaalturniirile

loetumad

08.10

Kontaveit sai Luksemburgi turniiril teada oma esimese vastase

10:31

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

08.10

Aivar Pohlakust sai FIFA komitees asejuht

07.10

Norra suusaäss lõpetas kõigest 24-aastaselt karjääri

08.10

Petrõkina teeb võistlemisest lühikese pausi

08.10

UEFA kiitis La Liga ja Serie A absurdse plaani heaks

08.10

Napilt edasi pääsenud Hispaania lükkas alagrupivõitja Ukraina auti

07.10

Millener: Malcolm Wilson usub Romet Jürgensonisse tohutult

08.10

Kullamäe kerkis EuroCupis tiimi resultatiivseimaks, aga Lietkabelis kaotas

08.10

Tartu Ülikool naaseb Lätist võidu ja puhaste paberitega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo