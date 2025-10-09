Kehra ja Serviti said kodupubliku toel võidu kirja

Kehra ja HC Viimsi/Alexela kohtumine algas tempokalt ning perioodi keskpaigaks visati suur osa väravatest kiirrrünnakutest. Siim Normaku seitsme tõrje ning Oskar Luksi nelja tabamuse jõul võtsid võõrustajad 19. minutiks 11:8 eduseisu. Horizoni mehed rebisid hetkeks ka korra viiega ette, kuid Georg Gustav Kondi väravad vähendasid poolajaks vahe 14:16 peale.

Kodumeeskond alustas teist poolaega Sigmar Seermanni viie värava ja realiseeritud karistusvisete toel paremini ning juhtis 44. minutiks 25:20. Kuigi Viimsi sai ka värava kaugusele ja neil olid omad võimalused, siis võõrustajate närv pidas kodupubliku trummide saatel paremini ning Oskar Luks pani mängule punkti omalt poolt tühja väravasse visatud palliga ja lõppseisuks jäi 33:29.

Kehra poolelt Oskar Luks ning HC Viimsi eest Georg Gustav Kont olid oma meeskonna resultatiivseimad üheksa tabamusega. "Suutsime viimaste minutitega oma kaitse piisavalt kokku pakkida ning lõpu enda kasuks kallutada," analüüsis Kehra võitu seitsme väravaga panustanud Sigmar Seermann. "Lisaks suutsime omad olukorrad ära realiseerida, mis ehk mängu alguses nii hästi ei õnnestunud."

"Mängisime kaitses liiga pehmelt," ütles HC Viimsi resultatiivseim mängija. "Ei suutnud täna tagaviskeid väravateks realiseerida. Siinkohal võtan kogu vastutuse enda peale, ei suutnud oma asjadega hakkama saada. Väga nigel esitus minu poolt, ei saanud väravavahtidega üldse hakkama."

Serviti tegi SK Tapa/Team Kaitsevägi vastu sotid selgeks esimese 20. minutiga, kui Kermo Saksingu, Mathias Rebase ja Ülljo Pihuse kolme tabamuse järel mindi ette 12:4. Poolajaks juhiti 18:6. Teisel perioodil võõrustajad vastastele võimalust mängu põnevamaks teha ei pakkunud ning lõppskooriks jäi 37:18.

70-protsendilise viskeefektiivsusega hiilanud Serviti resultatiivseimad olid Kermo Saksing seitsme ning Karlis Kalk ja Mathias Rebane kuue väravaga. SK Tapa poolelt sai Kristjan Heinla kirja neli tabamust.

Meistriliiga läheb nüüd väiksele pausile, kuna järgmisel nädalal peetakse karikavõistluste veerandfinaalide esimesed mängud, kus SK Tapa/Team Kaitsevägi võõrustab esmalt neljapäeval HC Viimsi/Alexelat ning seejärel kohtuvad Kalevi Spordihallis Mistra ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper. Kahe mängu kokkuvõttes selguvad neist paaridest finaalturniirile pääsejad.

Tabeliseis: 1. Mistra 7 punkti, 2. Serviti 7 p, 3. Viljandi 4 p, 4. Kehra 4 p, 5. Viimsi 1 p, 7. Tapa 1 p.