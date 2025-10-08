Eesti malenaised mängisid Inglismaaga viiki

Inglismaa vastu suutis Mai Narva valgetega oma vastast Lan Yaod võita, aga Sofia Blokhin pidi tunnistama Elmira Mirzoeva paremust. Mõlemad mustadega maletanud eestlannad Margareth ja Grete Olde viigistasid oma vastasega. Seejuures vaid Narva reiting oli vastasest kõrgem.

Eesti on teeninud seniselt EM-turniirilt kaks võitu, ühe viigi ja ühe kaotuse ning jätkab nelja vooru järel 36 naiskonna konkurentsis viie punktiga 12. kohal. Täisedu kaheksa punkti on üksnes Poolal ja Saksamaal.

Neljapäeval läheb Eesti naiskond vastamisi Serbiaga, kes hoiab hetkel 18. kohta. Kolmapäeval mängis Serbia samuti 2:2 viiki Itaaliaga.

Võistkondlikud Euroopa meistrivõistlused toimuvad Batumis teisipäeva, 14. oktoobrini.