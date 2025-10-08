X!

Auger-Aliassime sai revanši, Medvedev raske võidu

Tennis
Felix Auger-Aliassime
Felix Auger-Aliassime Autor/allikas: SCANPIX / AP
Tennis

Shanghais toimuval hooaja eelviimasel tennise Mastersil said selgeks veerandfinaalide paarid. Reketid pidi pakkima maailma üheksas reket Lorenzo Musetti.

Itaallane jäi tulemusega 4:6, 2:6 alla kanadalasele Felix Auger-Aliassime'ile (ATP 13.). Esimeses setis kaotas Musetti ühe ja teises kaks oma servigeimi. Ise raiskas ta kõik kolm murdevõimalust.

Ühtlasi sai Auger-Aliassime ka revanši: ta oli itaallasele alla jäänud nii mulluse Pariisi olümpia pronksimatšis kui ka tänavu märtsis Miami turniiril.

Veerandfinaalis läheb kanadalane kokku asetamata prantslase Arthur Rinderknechiga (ATP 54.), kes sai jagu tšehh Jiri Leheckast (ATP 19.) 6:3, 7:6 (7:5).

Edasi kaheksa hulka jõudis ka austraallane Alex De Minaur, kes alistas portugallase Nuno Borgese (ATP 51.) 7:6, 6:2 ja kohtub nüüd Daniil Medvedeviga (ATP 18.), kes oli parem ameeriklasest Learner Tienist (ATP 36.) 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4.

Ülejäänud veerandfinaalides mängivad Novak Djokovic (ATP 5.) - Zizou Bergs (ATP 44.) ja Holger Rune (ATP 11.) - Valentin Vacherot (ATP 204.).

Toimetaja: Siim Boikov

