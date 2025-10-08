Napilt edasi pääsenud Hispaania lükkas alagrupivõitja Ukraina auti

Seejuures oli Hispaania üle noatera kaheksandikfinaali jõudnud, sest C-alagrupis kaotati Marokole 0:2, viigistati Mehhikoga ja saadi alles viimases voorus 1:0 võit Brasiilia üle. Hispaania jäi alagrupis kolmandaks ja pääses kolmandate kohtade võrdluses viimasena 16 hulka.

Ukraina käsi oli alagrupiturniiril käinud hoopis vastupidiselt, sest nii Lõuna-Korea kui ka Paraguay alistati skooriga 2:1 ja lisaks viigistati Panamaga 1:1.

Kodupubliku kurvastuseks sai kaheksandikfinaalis otsa Tšiili teekond - meeskond kaotas Mehhikole väga kindlalt 1:4 (88. Juan Rossel - 26. Tahiel Jimenez, 67. Iker Fimbres, 80., 86. Hugo Camberos).

Kolmapäeval mängivad järgmistes kaheksandikfinaalides Argentina - Nigeeria ja Colombia - Lõuna-Aafrika.

Jalgpalli kuni 20-aastaste maailmameister selgub pühapäeval, 19. oktoobril.