X!

Napilt edasi pääsenud Hispaania lükkas alagrupivõitja Ukraina auti

Jalgpall
Pablo Garcia ja Hispaania U-20 jalgpallikoondis
Pablo Garcia ja Hispaania U-20 jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Jalgpall

Tšiilis jätkuvatel jalgpalli kuni 20-aastaste maailmameistrivõistlustel alistas Hispaania kaheksandikfinaalis Ukraina 1:0 ja tagas koha kaheksa hulgas. Ainsa värava lõi 24. minutil Pablo Garcia.

Seejuures oli Hispaania üle noatera kaheksandikfinaali jõudnud, sest C-alagrupis kaotati Marokole 0:2, viigistati Mehhikoga ja saadi alles viimases voorus 1:0 võit Brasiilia üle. Hispaania jäi alagrupis kolmandaks ja pääses kolmandate kohtade võrdluses viimasena 16 hulka.

Ukraina käsi oli alagrupiturniiril käinud hoopis vastupidiselt, sest nii Lõuna-Korea kui ka Paraguay alistati skooriga 2:1 ja lisaks viigistati Panamaga 1:1.

Kodupubliku kurvastuseks sai kaheksandikfinaalis otsa Tšiili teekond - meeskond kaotas Mehhikole väga kindlalt 1:4 (88. Juan Rossel - 26. Tahiel Jimenez, 67. Iker Fimbres, 80., 86. Hugo Camberos).

Kolmapäeval mängivad järgmistes kaheksandikfinaalides Argentina - Nigeeria ja Colombia - Lõuna-Aafrika.

Jalgpalli kuni 20-aastaste maailmameister selgub pühapäeval, 19. oktoobril.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

16:47

Napilt edasi pääsenud Hispaania lükkas alagrupivõitja Ukraina auti

14:35

UEFA kiitis La Liga ja Serie A absurdse plaani heaks

13:11

Aivar Pohlakust sai FIFA komitees asejuht

11:14

Ševoldajeva avalikustas naiste koondise koosseisu Balti turniiriks

10:19

Eesti jalgpallur leidis Itaalias uue koduklubi

07.10

Floralt skalbi võtnud Sportingu treener: teised tiimid on kõvasti juurde pannud

07.10

Oktoobrikuu koondiseaken jääb praegusel kujul viimaseks

07.10

Noormeeste U-17 koondis lõpetas valikturniiri napi kaotusega

07.10

MM-finaalturniirile jõudnud Usbekistan palkas kuulsa peatreeneri

07.10

Sporting pööras kaotuse võiduks, Tammeka sai Elvast esmakordselt jagu

sport.err.ee uudised

17:41

Eesti hokilootus debüteeris Meistrite liigas resultatiivselt

17:16

NBA meeskonnad naasevad kuus aastat pärast tüli Hiina pinnale

16:47

Napilt edasi pääsenud Hispaania lükkas alagrupivõitja Ukraina auti

16:15

Põhja-Korea naistõstjad teisi jätkuvalt MM-i kõrgemale astmele ei lase

15:41

Eesti istevõrkpallurid said kaela pronksmedalid

15:12

Judolootused Aktas ja Mäsak saavutasid juunioride MM-il viiendad kohad

14:35

UEFA kiitis La Liga ja Serie A absurdse plaani heaks

13:56

Eesti meeskond alustas golfi MM-i tagasihoidlikult

13:11

Aivar Pohlakust sai FIFA komitees asejuht

12:42

MotoGP maailmameister peab kaks järgmist võidusõitu vahele jätma

11:56

Löömatu ekspress Pogacar noppis järjekordse võidu

11:14

Ševoldajeva avalikustas naiste koondise koosseisu Balti turniiriks

10:45

Kontaveit sai Luksemburgi turniiril teada oma esimese vastase

10:19

Eesti jalgpallur leidis Itaalias uue koduklubi

09:50

Florida Panthers alustas Stanley karika kaitsmist edukalt

09:16

Kristin Kuuba tagas kõrgetasemelisel turniiril koha 16 parema seas

08:48

Kersti Kaljulaid: spordis ei ole demokraatiat

08:08

Eesti malenaiskond jätkas EM-il võidukalt

07.10

Legia alistus Meistrite liiga avamängus Rytasele, Drelli klubi võitis

07.10

Floralt skalbi võtnud Sportingu treener: teised tiimid on kõvasti juurde pannud

loetumad

07.10

Norra suusaäss lõpetas kõigest 24-aastaselt karjääri

10:45

Kontaveit sai Luksemburgi turniiril teada oma esimese vastase

07.10

Legia alistus Meistrite liiga avamängus Rytasele, Drelli klubi võitis

06.10

VIDEO | Muurinen jätkas Partizani debüüdis sealt, kus EM-il pooleli jäi

07.10

Rasmus Mägi uuest spordistipendiumist: proovime näha tulemuste ja persoonide taha

07.10

Millener: Malcolm Wilson usub Romet Jürgensonisse tohutult

13:11

Aivar Pohlakust sai FIFA komitees asejuht

07.10

Uku Jürjendal teeb profipoksi debüüdi: loodetavasti ma ei tee mõnda jalalööki

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

06.10

Tipptennisistil sai jaks otsa: olen jõudnud murdepunkti

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo