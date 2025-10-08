X!

Eesti istevõrkpallurid said kaela pronksmedalid

Võrkpall
Eesti istevõrkpalli koondis.
Eesti istevõrkpalli koondis. Autor/allikas: Paravolley Europe
Võrkpall

Sel aastal osales istevõrkpalli Euroopa pronksliiga turniiril kolm võistkonda – Eesti, korraldajamaa Tšehhi ning Gruusia. Eesti esindus lõpetas turniiri kolmandana.

Kui enne turniiri oldi juba arvamusel, et tulevad tasavägised mängud ning kõik vastased on üsna võrdsed, siis seda näitasid ka tulemused. Võistlussüsteem nägi ette, et kõik tiimid mängivad alagrupiturniiri faasis omavahel kaks mängu ning kolmest tiimist kaks parimat ühe korra veel finaalmängu, vahendab Volley.ee.

Eesti võistkonna turniir algas esimesel päeval veidi rabedalt, kui kaotati Gruusiale 1:3 ning Tšehhile 0:3. Tšehhi omakorda tuli välja 0:2 kaotusseisust ning võitis Gruusiat 3:2. Teisel võistluspäeval oli meie koondis aga märksa paremas seisus ning alistas võitluslikus mängus Gruusia 3:2 ning Tšehhi 3:1, näidates sisu ning tulles mitmel korral välja suuremast mõõnaseisust. Gruusia võitis 3:2 korraldajamaad Tšehhit.

Nelja mängu kokkuvõttes oli kõigil kolmel võistkonnal kaks võitu ning kaks kaotust, seega läksid arvesse punktid, mida oli enim Gruusial (7), seejärel Tšehhi (6) ning Eesti (5). Finaalmängu said mängima seega Gruusia ning Tšehhi ning Pronksliiga võidu ja võimaluse liikuda Hõbeliigasse sai 3:0 kindla võiduga Tšehhi. Eesti võistkond pidi leppima kolmanda kohaga.

Mängiva treeneri rollis olnud Rait Metsaste sõnul sai tehtud teise päeva eel paar muudatust asetuses: "Tundub, et muudatused tasusid ennast ära, vahetasime liine ning kasutasime teisel päeval ka liberot, mida esimesel päeval ei teinud. See andis mitmemängulisel turniiril ilma vahetusmängijateta mängides veidi puhkeaega meie olulistele ründajatele, kes said seega eesliinis suurema tuhhiga rünnata."

Võistkonna esindaja Laura Rogenbaum lisas: "Teisel võistluspäeval nägi mängupilt väga kena välja. Kutid suutsid anda kõrgemate vastuvõttudega oma võistkonnakaaslastele rohkem aega ja selle pealt sai süsteemi paremini toimima. Lisaks suudeti vältida lihtsaid servivigu ja panna sellega vastane surve alla."

Võistkond mängis koosseisus: Egerd Erreline (VS1), Ivar Liiv (VS1), Tarmo Lepik (VS1), Peeter Rõbakov, Rait Metsaste, Marek Matsalu, Karel Lumik ja mänedžer Laura Rogenbaum.

Turniiri lõppedes valiti korraldajate poolt pronksliiga sümboolne koosseis, kuhu eestlastest pääses parima ründajana Peeter Rõbakov.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

võrkpalliuudised

15:41

Eesti istevõrkpallurid said kaela pronksmedalid

07.10

Rainer Vassiljev lahkub Läti koondise juurest Uuendatud

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

06.10

Marily Lass on esimest välishooaega hästi alustanud

06.10

Selver x TalTech jäi Šiauliaile alla

05.10

Tiitlikaitsja Rae alustas Balti liigat kahe veenva võiduga

04.10

Eesti võrkpallikoondis kohtub EM-il ka Cretu juhendatava Serbiaga

04.10

Tartu alistas võrkpalli Balti liigas põnevusmängu järel Pärnu

04.10

Eesti naiskonnad mängivad Balti liiga avanädalavahetusel kodus

03.10

Türgi kõrgliigasse siirdunud Kullerkann: tõesti naudin siin olemist

03.10

Hollas ja Remmelg ei pääsenud Mehhiko MK-etapil alagrupist edasi

02.10

Remmelg ja Hollas kaotasid Mehhikos avamängu

02.10

Hollas ja Remmelg alustavad Mehhiko MK-etappi põhiturniirilt

videod

sport.err.ee uudised

17:41

Eesti hokilootus debüteeris Meistrite liigas resultatiivselt

17:16

NBA meeskonnad naasevad kuus aastat pärast tüli Hiina pinnale

16:47

Napilt edasi pääsenud Hispaania lükkas alagrupivõitja Ukraina auti

16:15

Põhja-Korea naistõstjad teisi jätkuvalt MM-i kõrgemale astmele ei lase

15:41

Eesti istevõrkpallurid said kaela pronksmedalid

15:12

Judolootused Aktas ja Mäsak saavutasid juunioride MM-il viiendad kohad

14:35

UEFA kiitis La Liga ja Serie A absurdse plaani heaks

13:56

Eesti meeskond alustas golfi MM-i tagasihoidlikult

13:11

Aivar Pohlakust sai FIFA komitees asejuht

12:42

MotoGP maailmameister peab kaks järgmist võidusõitu vahele jätma

11:56

Löömatu ekspress Pogacar noppis järjekordse võidu

11:14

Ševoldajeva avalikustas naiste koondise koosseisu Balti turniiriks

10:45

Kontaveit sai Luksemburgi turniiril teada oma esimese vastase

10:19

Eesti jalgpallur leidis Itaalias uue koduklubi

09:50

Florida Panthers alustas Stanley karika kaitsmist edukalt

loetumad

07.10

Norra suusaäss lõpetas kõigest 24-aastaselt karjääri

10:45

Kontaveit sai Luksemburgi turniiril teada oma esimese vastase

07.10

Legia alistus Meistrite liiga avamängus Rytasele, Drelli klubi võitis

06.10

VIDEO | Muurinen jätkas Partizani debüüdis sealt, kus EM-il pooleli jäi

07.10

Rasmus Mägi uuest spordistipendiumist: proovime näha tulemuste ja persoonide taha

07.10

Millener: Malcolm Wilson usub Romet Jürgensonisse tohutult

13:11

Aivar Pohlakust sai FIFA komitees asejuht

07.10

Uku Jürjendal teeb profipoksi debüüdi: loodetavasti ma ei tee mõnda jalalööki

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

06.10

Tipptennisistil sai jaks otsa: olen jõudnud murdepunkti

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo