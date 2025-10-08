Eesti istevõrkpallurid said kaela pronksmedalid

Kui enne turniiri oldi juba arvamusel, et tulevad tasavägised mängud ning kõik vastased on üsna võrdsed, siis seda näitasid ka tulemused. Võistlussüsteem nägi ette, et kõik tiimid mängivad alagrupiturniiri faasis omavahel kaks mängu ning kolmest tiimist kaks parimat ühe korra veel finaalmängu, vahendab Volley.ee.

Eesti võistkonna turniir algas esimesel päeval veidi rabedalt, kui kaotati Gruusiale 1:3 ning Tšehhile 0:3. Tšehhi omakorda tuli välja 0:2 kaotusseisust ning võitis Gruusiat 3:2. Teisel võistluspäeval oli meie koondis aga märksa paremas seisus ning alistas võitluslikus mängus Gruusia 3:2 ning Tšehhi 3:1, näidates sisu ning tulles mitmel korral välja suuremast mõõnaseisust. Gruusia võitis 3:2 korraldajamaad Tšehhit.

Nelja mängu kokkuvõttes oli kõigil kolmel võistkonnal kaks võitu ning kaks kaotust, seega läksid arvesse punktid, mida oli enim Gruusial (7), seejärel Tšehhi (6) ning Eesti (5). Finaalmängu said mängima seega Gruusia ning Tšehhi ning Pronksliiga võidu ja võimaluse liikuda Hõbeliigasse sai 3:0 kindla võiduga Tšehhi. Eesti võistkond pidi leppima kolmanda kohaga.

Mängiva treeneri rollis olnud Rait Metsaste sõnul sai tehtud teise päeva eel paar muudatust asetuses: "Tundub, et muudatused tasusid ennast ära, vahetasime liine ning kasutasime teisel päeval ka liberot, mida esimesel päeval ei teinud. See andis mitmemängulisel turniiril ilma vahetusmängijateta mängides veidi puhkeaega meie olulistele ründajatele, kes said seega eesliinis suurema tuhhiga rünnata."

Võistkonna esindaja Laura Rogenbaum lisas: "Teisel võistluspäeval nägi mängupilt väga kena välja. Kutid suutsid anda kõrgemate vastuvõttudega oma võistkonnakaaslastele rohkem aega ja selle pealt sai süsteemi paremini toimima. Lisaks suudeti vältida lihtsaid servivigu ja panna sellega vastane surve alla."

Võistkond mängis koosseisus: Egerd Erreline (VS1), Ivar Liiv (VS1), Tarmo Lepik (VS1), Peeter Rõbakov, Rait Metsaste, Marek Matsalu, Karel Lumik ja mänedžer Laura Rogenbaum.

Turniiri lõppedes valiti korraldajate poolt pronksliiga sümboolne koosseis, kuhu eestlastest pääses parima ründajana Peeter Rõbakov.