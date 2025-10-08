X!

Eesti meeskond alustas golfi MM-i tagasihoidlikult

Golf
Richard Teder
Richard Teder Autor/allikas: Raul Mee
Golf

Kolmapäeval algasid Singapuris golfi amatööride võistkondlikud maailmameistrivõistlused, kus Eestit esindavad Kevin Christopher Jegers, Mattias Varjun ja Richard Teder.

Meeskonnad koosnevad kolmeliikmelistest tiimidest ning igal päeval läheb arvesse kahe parima mängija tulemus. Mängitakse neli ringi ning võõrustavaks golfiklubiks on sel korral Tanah Merah Country Club, kus eelmisel nädalal selgusid parimad naiste võistkonnad.

Eesti avapäeva mängupartneriteks olid Kanada ja Hiina esindused. Eestlastest oli esimesena võistlustules Richard Teder, kes sooritas viis lööki üle raja par'i (72). Jegers läbis avapäeva nelja löögiga üle par'i ning veidi parema etteaste tegi Varjun, kes sai kirja 75 lööki ehk kolm üle par'i.

Kahe parima mängija tulemuste liitmise järel sai Eesti kokkuvõttes kirja +7 ning hoiab 34. kohta, edestades üksnes Zimbabwet (+11) ja Guami (+12). Seejuures tegi tagasihoidliku alguse ka kahe aasta tagune võitja USA, kes jagab Panamaga 32. kohta (+6).

Eesti rajakaaslased Hiina ja Kanada lõpetasid mõlemad täpselt par'iga (0) ning jagavad koos veel kolme koondisega 13. kohta. Liidrikoha hõivas Mehhiko (-7), teine on Lõuna-Aafrika Vabariik (-5) ja kolmas Prantsusmaa (-4).

Eesti meeskond tegi debüüdi 1996. aastal ning kokku on osaletud 11 korda. Seni parim koht pärineb 2022. aastast, kui Jegers, Markus Varjun ja Mattias Varjun naasid Prantsusmaalt 28. kohaga.

Toimetaja: Henrik Laever

