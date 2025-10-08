Aivar Pohlakust sai FIFA komitees asejuht

Oluline muudatus FIFA põhikirjas tõi kaasa alaliste komiteede ümberkorraldamise. Muudatuse eesmärk on tagada laiem liikmesriikide kaasatus FIFA otsustusprotsessidesse ning suurem sooline ja geograafiline tasakaal.

Selle alusel nimetas FIFA nõukogu 2. oktoobril ametisse uute komiteede juhid, asejuhid ja liikmed nelja-aastaseks ametiajaks (2025 kuni 2029).

Eesti jalgpallijuhid on varem osalenud FIFA komiteede töös liikmena: Pohlak oli aastatel 2008 kuni 2016 FIFA ausa mängu ja sotsiaalse vastutuse komitee liige ning aastatel 2017 kuni 2018 FIFA eetikakomitee liige. Rei oli aastatel 2017 kuni 2025 FIFA võistluste korraldamise komitee liige.

UEFA-s ehk Euroopa jalgpalliliidus kuulub Pohlak täitevkomiteesse ning on kahe komitee aseesimees (noorte- ja amatöörjalgpalli komitee; mängijate staatuse, üleminekute ja agentide komitee). Rei on alates 2017. aastast UEFA naiste jalgpalli komitee esinaine.

Lisaks Reile ja Pohlakule kuulub UEFA komiteesse EJL-i asepresident Daniil Savitski, kes on juriidilise komitee liige.