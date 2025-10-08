Eesti jalgpallur leidis Itaalias uue koduklubi

Viimased kaks hooaega kuulus 24-aastane Tunjov samal liigatasandil mängiva Pescara ridadesse, kuid 1. septembril lõpetati leping kahepoolselt, vahendab Soccernet.

"Meeskond ja taustajõud on mind soojalt vastu võtnud. Peamiseks eesmärgiks on liigasse püsima jääda, isiklikus plaanis tahan oma karjäärile uue hoo sisse puhuda," ütles Tunjov klubi kodulehele.

Brescia lähistel asuvast Rakvere-suuruses linnast pärit Ospitaletto on Serie C tasandil uus nimi - pikalt madalamates liigades pallinud klubi pääses hooajaks 2023/24 alles üle pika aja taas Serie D-sse, sellele järgnes kohe aga ka tõus Serie C-sse. Hetkel ollakse tabelis kaheksa vooru järel 20 meeskonna seas 16. kohal.

Tunjovil on Eesti koondise eest kirjas 16 mängu, kuid viimati käis ta rahvuskoondise eest väljakul 2023. aasta novembris.

