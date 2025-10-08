X!

Florida Panthers alustas Stanley karika kaitsmist edukalt

Jäähoki
Florida Panthersi mängijad.
Florida Panthersi mängijad.
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL visati läinud ööl litter mängu kolmes avamatšis. Karikakaitsja Florida Panthers alistas koduväljakul Chicago Blackhawksi 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).

Panthersi särgis viskasid värava A.J. Greer, Carter Verhaeghe ja Jesper Boqvist. Mackie Samoskevich panustas kahe väravasööduga ning Sergei Bobrovski tegi postide vahel 17 tõrjet.

"Esimese mängu kohta oli palju positiivset, eriti arvestades, et paljud meie põhimängijad ei saanud hooajaeelsetes kontrollmängudes kuigi palju mänguaega," sõnas Panthersi peatreener Paul Maurice.

Blackhawksi poolel said Frank Nazar ja Teuvo Tervainen kumbki kirja ühe värava ja ühe resultatiivse söödu. "Esimene kolmandik oli korrralik ja teine samuti. Tegime mitmeid häid asju, kuid meil on vaja õppida, kuidas mängida tugevalt kõik 60 minutit," ütles Nazar.

Uue peatreeneriga New York Rangers kaotas kodujääl Pittsburgh Penguinsile 0:3 (0:1, 0:0, 0:2). Kaks väravat kanti Justin Brazeau arvele ning ühe tabamuse sai kirja Blake Lizotte. "Esmamulje on see, et meil on veel pikk tee minna. Kohati mängisime nii nagu olin ette kujutanud, kuid järjepidevusest jäi puudu," sõnas Rangersi loots Mike Sullivan.

Võõrsilvõidu teenis ka Colorado Avalanche, kes sai Los Angeles Kingsist jagu 4:1 (0:0, 3:0, 1:1). Martin Necas viskas kaks väravat, ühe korra skoorisid Sam Malinski ja Artturi Lehkonen.

Tuleval ööl on kavas neli kohtumist ning teiste seas tuleb jääle kevadine karikafinalist Edmonton Oilers, kes võõrustab Calgary Flamesi.

Toimetaja: Henrik Laever

