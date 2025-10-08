Kersti Kaljulaid: spordis ei ole demokraatiat

Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid kõneles Soomes toimuval rahvusvahelisel konverentsil Play the Game 2025 ning tõdes, et spordis räägitakse küll palju avatusest ja kaasamisest, kuid tegelikkuses on olukord hoopis vastupidine.

Kaljulaid lõpetas oma lühikese avakõne lausega: "Spordis ei ole demokraatiat", mille kuulajad võtsid omaks suure aplausiga. Hiljem portaalile Play the Game antud intervjuus selgitas EOK president täpsemalt, mida ta selle lausega mõtles.

"ÜRO-s peavad juhid kõnesid, vaidlevad omavahel ja seejärel ajakirjanikud analüüsivad, kes ja mida ütles. Aga kui minna rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide kohtumistele, siis need on väga hästi lavastatud – pikki kõnesid ei peeta ja kui küsimusi hakatakse esitama, siis muutuvad juhid närviliseks," selgitas Kaljulaid.

Kaljulaid ütles, et on sama muret väljendanud ka Rahvusvahelise Olümpiakomitee endisele presidendile Thomas Bachile ning kutsus teda üles korraldama sisulisemaid ja avatumaid arutelusid. "Kui ma tunnen, et me ei ole uute ideede suhtes avatud ega vastutulelikud, siis julgen seda välja öelda. Muutus saab tulla ainult siis, kui keegi ütleb välja, et kuningas on alasti. Kui me vaikime, siis ei muutu midagi."

Endise riigipeana tõi Kaljulaid paralleele poliitikaga, kus sisukad arutelud on normaalne ja vajalik osa otsustusprotsessist. "Poliitikas oleme harjunud selliste aruteludega, sest erinevad osapooled on väga kriitilised ja see sunnib sind probleemi eri nurkadest nägema."

EOK president ei ole olümpialiikumises oma vaadetega üksi. "Ma ei ole erand. Kõik meie paneelis osalenud eksperdid ütlesid sisuliselt sama. Demokraatiat on paberil lihtne lubada, kuid raske ellu viia."

Kaljulaid rõhutas, et kõik EOK liikmed pooldavad tema seisukohta. "Ma ei ürita vastanduda kellegagi. Ma lihtsalt kirjeldan seda, mida näen ja avaldan oma arvamust. Ma ei usu, et peaksime enne arutelusid kõik punktid läbi arutama, nende üle hääletama ja siis need ette kandma. See oleks lihtsalt igav. Ma ei arva, et peaksime asju niimoodi tegema."

"Kas ma ütlesin midagi, mida minu paneelikaaslased ei öelnud? Ei, aga ma ei lähe peitu. Ma pean kõiki spordiorganisatsioonide liikmeid vastutavaks. Just liikmete kohustus on tagada hea juhtimistava – see on ainus viis selle saavutamiseks."

Eesti olümpiajuht ei ole veel saanud võimalust, et neid teemasid arutada praeguse ROK-i presidendi Kirsty Coventryga, kes oli enne ametisse asumist seitse aastat Zimbabwe spordiminister. "Kui see võimalus avaneb, siis kindlasti teen seda. Coventry on lubanud, et spordirahva häält hakatakse rohkem kuulama ja usun, et ta püüab luua avatumat õhkkonda."

Kaljulaid, kellel ei ole tõsisemat spordialast tausta, märkis, et sporti tuleks juhtida samadel põhimõtetel nagu teisi ühiskonna valdkondi. "Spordi autonoomiat kasutatakse hea ettekäändena, et jätta muljet nagu kehtiksid spordile teistsugused reeglid kui ülejäänud ühiskonnale. Minu küsimus on: miks peaks ülejäänud ühiskond sellega leppima? Ma ei saa sellest aru."

"Autonoomia tähendab, et sa ei pea kellelegi aru andma. Seepärast avaldas see konverents mulle suurt muljet, sest need inimesed, kes on spordijuhtimisega olnud aastaid seotud, jõudsid siin samade järeldusteni nagu mina, kes on EOK president olnud vaid ühe aasta ja kes esitab küsimusi, miks meil ei toimu spordis avatud ja demokraatilikku arutelu."