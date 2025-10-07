Legia alistus Meistrite liiga avamängus Rytasele, Drelli klubi võitis

Korvpalli Meistrite liigas tehti teisipäeval algust alagrupimängudega. Heiko Rannula ja Matthias Tassi koduklubi Varssavi Legia pidi võõrsil Vilniuse Rytaselt vastu võtma kaotuse, Henri Drell ja Badalona Joventut teenisid kindla võidu.

Legia ja Rytase vahel kulges mäng väga tasavägiselt kuni neljanda veerandi alguseni, mil Leedu klubi kallutas kaalukausi enda kasuks 14:4 spurdiga. Legia järelejäänud mänguaja jooksul kuuest punktist lähemale ei jõudnud ning neil tuli vastu võtta kaotus numbritega 85:93 (23:29, 25:21, 22:24, 15:19).

Legia mänguvankrit vedas Jayvon Graves, kes kogus üleplatsimehena 23 punkti, lisaks andis kaheksa korvisöötu. Andrzej Pluta lisas omalt poolt 20 silma ning Tass sai 27 minutiga kirja üheksa punkti (kahesed 3/6, kolmesed 1/3), kuus lauapalli, ühe resultatiivse söödu, neli vaheltlõiget ja kaks kulpi. Võitjate parimana viskas 20 punkti Jerrick Harding.

Järgmisel nädalal läheb Legia kodusaalis vastamisi Promitheasiga (Kreeka), kes sai sama alagrupi teises mängus 89:83 jagu Heidelbergist (Saksamaa).

Joventut võõrustas kodusaalis Cholet'i (Prantsusmaa) ning teenis kindla 91:73 (29:17, 24:18, 21:20, 17:18) võidu. Võõrustaja tormas kohe alguses eest ära ja juhtis kogu mängu vältel.

Cameron Hunt ja Ante Tomic tõid mõlemad Joventuti kasuks 14 punkti. Drell pääses platsile 13 minutiks ning kogus üheksa punkti (kahesed 3/6, kolmesed 1/3) ja hankis kolm lauapalli.

Joventut kohtub täpselt nädala pärast teises voorus Holoni Hapoeliga (Iisrael).