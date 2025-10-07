X!

Norra suusaäss lõpetas kõigest 24-aastaselt karjääri

Suusatamine
Helene Marie Fossesholm.
Helene Marie Fossesholm. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Suusatamine

Norra murdmaasuusataja Helene Marie Fossesholm kuulutas kõigest 24-aastaselt oma saavutussportlase karjääri lõppenuks.

Fossesholm selgitas ühismeedias tehtud postituses, et otsuse taga on motivatsiooni puudus. "Viimastel kuudel on minu motivatsioon kõvasti kõikunud ja kahjuks on see valdavalt vajunud madalamale poolele. Lootsin, et see tunne möödub ja soov treenida tuleb tagasi, kuid kahjuks ei ole aja maha võtmine mind aidanud." Ta lisas, et alustab pärast jõulupühi meditsiiniõpingutega. 

Parimates aastates sportlase otsus karjäär lõpetada tuli üllatusena paljudele koondisekaaslastele ning ka tema heale sõbrale ja NRK suusakommentaatorile Therese Johaugile.

"See oli minu jaoks väga ootamatu. Nii suur otsus, eriti enne hooaja algust. Tunnen tohutut austust tema vastu, et ta julges kuulata oma südant," ütles 14-kordne maailmameister. "Kui sisemist soovi ei ole, siis on targem edasi liikuda. Helene on üks Norra suurimaid talente, aga ta teab, et elul on pakkuda veel palju muud."

Fossesholm võistles MK-sarjas neli hooaega ja jõudis individuaalalal pjedestaalile kahel korral. 2021. aastal võitis ta Oberstdorfi MM-il Norra naiskonnaga teatesõidus maailmameistritiitlit. Juunioride tasemel tuli ta kolmekordseks maailmameistriks, millest kaks võitis individuaalselt.

Toimetaja: Henrik Laever

sport.err.ee värsked uudised

22:01

ETV spordisaade, 7. oktoober

21:57

Rainer Vassiljev lahkub Läti koondise juurest Uuendatud

21:33

Norra suusaäss lõpetas kõigest 24-aastaselt karjääri

20:55

Uku Jürjendal teeb profipoksi debüüdi: loodetavasti ma ei tee mõnda jalalööki

20:15

Glinka laeks jäi Challengeri turniiril avaring

19:49

Oktoobrikuu koondiseaken jääb praegusel kujul viimaseks

19:10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

18:39

Noormeeste U-17 koondis lõpetas valikturniiri napi kaotusega

17:55

FOTOD | Stanley karika võitnud Panthers esitles uhket meistrisõrmust

17:20

Neinar Seli ettevõte jagab Eesti spordi toetuseks 150 000 eurot

laskesuusatamine

02.10

Maailma parimad laskesuusatajad võistlevad Münchenis biatlonifestivalil

23.09

Kohustuslik kommertsvõistlus segab laskesuusatähtede ettevalmistust OM-iks

22.09

IBU kinnitas Otepää valmisolekut laskesuusatamise suurvõistlusteks

07.09

Eesti laskesuusataja Kaasik: mul on jalas luumurru-eelne seisund

jäähoki

17:55

FOTOD | Stanley karika võitnud Panthers esitles uhket meistrisõrmust

16:44

Connor McDavid sidus lähituleviku Oilersiga

05.10

Pantritel ei õnnestunud teist võitu tiitlikaitsja üle saada

05.10

Lõunakeskuse uisuareen läbis värskenduskuuri: astusime vanast ajast uude

freestyle suusatamine

18.08

Freestyle-suusatamise täht Gu sai treeningul vigastada

06.08

Kelly Sildaru paneb algaval hooajal rõhku kolme ala asemel ainult ühele

25.06

Sildaru tahab võistlustele naasta detsembris: iga päev põlvele ei mõtle

09.05

Elva saab mitmekülgse suusaspordipargi

kahevõistlus

29.09

Riiber: pean vormi hoidma, et lapsed mööda ei paneks!

26.09

Ilves tahab olümpiamedalit: ma ei ela illusioonides, aga see on eesmärk

26.09

Ilvese treener: mida rohkem hüppele mõtled, seda keerulisemaks see läheb

26.09

Riiber ERR-ile: Ilves peab leidma värskuse, et võidelda olümpiakulla eest

suusatamine

21:33

Norra suusaäss lõpetas kõigest 24-aastaselt karjääri

06.10

Alev: tuleb hooaja algusest heas vormis olla, et kümne hulka sõita Uuendatud

06.10

Õed Kaasikud: mida olümpiale lähemal, seda teravam vorm võiks olla

03.10

FIS-i suusajuht: USA suusatäht tõmbab pärast hooaega karjäärile joone alla

kiiruisutamine

11.04

Liiv: üritame ettevalmistusperioodil treeneritega paremini ühel lehel olla

15.03

Liiv teenis hooaja viimases stardis üheksanda koha: väga õpetlik hooaeg

14.03

Marten Liiv alustas MM-i 14. kohaga, de Boo jättis Stolzi kullata

12.03

Marten Liiv stardib MM-il kolmel distantsil

suusahüpped

02.10

MK-sarja üldvõitja: Norra suusahüppajad häbistasid meie spordiala

28.09

Aigro treener on optimistlik: tema lennuoskused on juba väga head

27.09

Aigro krooniti Eesti parimaks suviseks suusahüppajaks

27.09

Kaimar Vagul jäi kahel päeval järjest neljandaks

iluuisutamine

02.10

Eesti iluuisutaja Goidina tuli Prantsusmaal võitjaks

27.09

Selevko kerkis Slovakkias vabakavaga neljandale kohale

27.09

Petrõkina ja Langerbaur kerkisid vabakavaga esikümnesse

27.09

Sofia Nekrassova uisutas Bakuus 15. kohale

mäesuusatamine

02.10

Juhan Luik tegi kahel alal karjääri parimad tulemused

24.09

Itaalia suur olümpialootus võitleb ajaga

19.09

Eesti mäesuusatajad sihivad mitmekesi olümpiale

16.09

Itaalia mäesuustaja hukkus Tšiilis treeningul

jääkeegel

06.10

Eesti kurlingunaiskond tuli MK-etapil neljandaks

29.09

Tondirabas toimunud kurlingu MK-etapil võidutsesid rootslased

22.09

Kaldvee ja Lill MK-etapi järel: saime teada, kuhu trennides fookus suunata

21.09

Kaldvee - Lill tulid Tallinna turniiril kolmandaks

lumelauasõit

04.05

Treener Freimuth: Mai Brit püsis tugeva sportlasena hooaja lõpuni vastu

26.03

Anga piirdus MM-i Big Airi võistlusel kvalifikatsiooniga

20.03

Anga ei saanud MM-i kvalifikatsioonis korralikku laskumist kirja

13.03

Konkurentide abiga starti pääsenud Anga teenis MK-punkte

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo