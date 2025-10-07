Norra suusaäss lõpetas kõigest 24-aastaselt karjääri

Fossesholm selgitas ühismeedias tehtud postituses, et otsuse taga on motivatsiooni puudus. "Viimastel kuudel on minu motivatsioon kõvasti kõikunud ja kahjuks on see valdavalt vajunud madalamale poolele. Lootsin, et see tunne möödub ja soov treenida tuleb tagasi, kuid kahjuks ei ole aja maha võtmine mind aidanud." Ta lisas, et alustab pärast jõulupühi meditsiiniõpingutega.

Parimates aastates sportlase otsus karjäär lõpetada tuli üllatusena paljudele koondisekaaslastele ning ka tema heale sõbrale ja NRK suusakommentaatorile Therese Johaugile.

"See oli minu jaoks väga ootamatu. Nii suur otsus, eriti enne hooaja algust. Tunnen tohutut austust tema vastu, et ta julges kuulata oma südant," ütles 14-kordne maailmameister. "Kui sisemist soovi ei ole, siis on targem edasi liikuda. Helene on üks Norra suurimaid talente, aga ta teab, et elul on pakkuda veel palju muud."

Fossesholm võistles MK-sarjas neli hooaega ja jõudis individuaalalal pjedestaalile kahel korral. 2021. aastal võitis ta Oberstdorfi MM-il Norra naiskonnaga teatesõidus maailmameistritiitlit. Juunioride tasemel tuli ta kolmekordseks maailmameistriks, millest kaks võitis individuaalselt.