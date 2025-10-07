Glinka laeks jäi Challengeri turniiril avaring
Prantsusmaal Roanne'is peetaval ATP Challenger 100 taseme turniiril langes Daniil Glinka (ATP 287.) välja põhitabeli esimeses ringis.
Kvalifikatsioonist alustanud ja seal kaks rasket võitu teeninud Glinka jäi põhitabeli esimeses ringis tund ja 18 minutit kestnud kohtumises 3:6, 4:6 alla prantslasele Calvin Hemeryle (ATP 210.).
Avaseti otsustas vastase murre kuuendas geimis. Teine sett kulges sarnaselt esimesele ja otsustav murre sündis viiendas geimis. Hemery võitis enda viimase servigeimi punktigi loovutamata, vormistades võidu esimesel matšpallil.
Hemery järgmine vastane selgub paarist Jordan Thompson (ATP 85.) - Dan Added (ATP 212.).
