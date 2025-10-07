X!

Glinka laeks jäi Challengeri turniiril avaring

Tennis
Daniil Glinka.
Daniil Glinka. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Prantsusmaal Roanne'is peetaval ATP Challenger 100 taseme turniiril langes Daniil Glinka (ATP 287.) välja põhitabeli esimeses ringis.

Kvalifikatsioonist alustanud ja seal kaks rasket võitu teeninud Glinka jäi põhitabeli esimeses ringis tund ja 18 minutit kestnud kohtumises 3:6, 4:6 alla prantslasele Calvin Hemeryle (ATP 210.).

Avaseti otsustas vastase murre kuuendas geimis. Teine sett kulges sarnaselt esimesele ja otsustav murre sündis viiendas geimis. Hemery võitis enda viimase servigeimi punktigi loovutamata, vormistades võidu esimesel matšpallil.

Hemery järgmine vastane selgub paarist Jordan Thompson (ATP 85.) - Dan Added (ATP 212.).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

20:15

Glinka laeks jäi Challengeri turniiril avaring

13:14

Kuum ja niiske ilm piinab Shanghais tennisiste

06.10

Glinka pääses Prantsusmaal raske võiduga põhiturniirile

06.10

Tipptennisistil sai jaks otsa: olen jõudnud murdepunkti

06.10

Anisimova teenis Hiinas hooaja teise suurvõidu

05.10

Sinner lahkus tippturniirilt longates

04.10

Noskova tõrjus kolm matšpalli ja pääses Pekingis finaali

04.10

Anisimova jooksis ameeriklannade duellis Gauffist üle

03.10

Igiliikur Djokovic pääses Shanghais edasi, üllatusi oli omajagu

03.10

Mölder ja Troost pidid Monastiris kaotusega leppima

03.10

Pegula toibus koledast avaseti lõpust ning murdis poolfinaali

03.10

Markus Mölder jõudis Monastiri turniiril veerandfinaali

02.10

Anisimova võitis tasavägise veerandfinaali

02.10

Gauff jõudis Pekingis kolmandat aastat järjest nelja parema sekka

02.10

Malõgina sai Bratislavas napi kaotuse

multimeedia

sport.err.ee uudised

22:01

ETV spordisaade, 7. oktoober

21:57

Rainer Vassiljev lahkub Läti koondise juurest Uuendatud

21:33

Norra suusaäss lõpetas kõigest 24-aastaselt karjääri

20:55

Uku Jürjendal teeb profipoksi debüüdi: loodetavasti ma ei tee mõnda jalalööki

20:15

Glinka laeks jäi Challengeri turniiril avaring

19:49

Oktoobrikuu koondiseaken jääb praegusel kujul viimaseks

19:10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

18:39

Noormeeste U-17 koondis lõpetas valikturniiri napi kaotusega

17:55

FOTOD | Stanley karika võitnud Panthers esitles uhket meistrisõrmust

17:20

Neinar Seli ettevõte jagab Eesti spordi toetuseks 150 000 eurot

16:44

Connor McDavid sidus lähituleviku Oilersiga

16:15

Taaramäe pälvis Jaapanis 8. ja 19. koha

15:46

MM-finaalturniirile jõudnud Usbekistan palkas kuulsa peatreeneri

15:26

Millener: Malcolm Wilson usub Romet Jürgensonisse tohutult

14:40

Pärm ja Kuusk võitsid rahvusvahelise külgvankrisarja

14:10

Tartu Ülikool täienes ameeriklasest keskmängijaga

13:43

Euroliiga meeskond ladus Treieri klubi korvi palle täis

13:14

Kuum ja niiske ilm piinab Shanghais tennisiste

12:46

Resultatiivse Kosareva klubi alustas Portugalis emotsionaalse võiduga

12:18

Sporting pööras kaotuse võiduks, Tammeka sai Elvast esmakordselt jagu

loetumad

06.10

VIDEO | Muurinen jätkas Partizani debüüdis sealt, kus EM-il pooleli jäi

06.10

Tipptennisistil sai jaks otsa: olen jõudnud murdepunkti

06.10

Rovanperä: meil hakkab tiitliheitluses aeg otsa saama

10:05

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

21:57

Rainer Vassiljev lahkub Läti koondise juurest Uuendatud

06.10

Ametlik: Brett Nõmm liitus Saksamaa kõrgliigaklubiga

06.10

Tallinnas selgitati välja Eesti meistrid klassikalises jõutõstmises

13:43

Euroliiga meeskond ladus Treieri klubi korvi palle täis

11:43

Eesti maletajad panid soomlannad paika

05.10

Hyundai jätab tavatu lükke ilmselt siiski tegemata, vana auto jääb garaaži

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo