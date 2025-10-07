Glinka laeks jäi Challengeri turniiril avaring

Avaseti otsustas vastase murre kuuendas geimis. Teine sett kulges sarnaselt esimesele ja otsustav murre sündis viiendas geimis. Hemery võitis enda viimase servigeimi punktigi loovutamata, vormistades võidu esimesel matšpallil.

Kvalifikatsioonist alustanud ja seal kaks rasket võitu teeninud Glinka jäi põhitabeli esimeses ringis tund ja 18 minutit kestnud kohtumises 3:6, 4:6 alla prantslasele Calvin Hemeryle (ATP 210.).

