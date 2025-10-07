X!

Noormeeste U-17 koondis lõpetas valikturniiri napi kaotusega

Jalgpall
Eesti koondise ründaja Aston Visse.
Eesti koondise ründaja Aston Visse. Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti noormeeste U-17 jalgpallikoondis lõpetas Euroopa meistrivõistluste valikturniiri 1. ringi mängud, kui Rakvere linnastaadionil kaotati teisipäeval 0:1 Montenegrole.

Eesti alustas kohtumist hästi ning esimese 20 minuti jooksul hoiti palju palli, kuid väga ohtlikke olukordi ei tekkinud. 22. minutil pääses umbes 18 meetri pealt vabalt löögile aga montenegrolane Petar Vujović ning pall maandus osava soorituse järel Eesti värava alanurgas. Pärast Montenegro tabamust läksid mänguohjad mõneks ajaks üle külalistele, kuid avapoolaja lõpu poole mängupilt taas võrdsustus, vahendab jalgpall.ee.

Teisel poolajal jätkus sarnane võitluslik matš, kuid ohtlikumad olukorrad toimusid Eesti värava all, sest pall käis nii Harly Ollini valvatud värava postis kui ka latis. Kuigi mitmel puhul pääseti ka mängu lõpus ohtlikult rünnakule, siis Eesti seekord viigiväravani ei jõudnud.

Samal ajal Kalevi Keskstaadionil toimunud mängus võitis Itaalia 2:1 Ukrainat. Alagrupi võitis seega Montenegro seitsme punktiga. Valikturniiri 2. ringi pääses ka kuus silma kogunud Itaalia. Ukraina sai nelja punktiga kolmanda koha ning punktita Eesti oli neljas.

"Saime palju palliga mängida, aga liiga palju väravaolukordi ei tekkinud. Otsisime ja otsisime… Turniiri näitas, et kõigil oli raske neile väravaid lüüa. Meie seda ei suutnud. Meile endale löödi värav aga olukorrast, kust ei tohiks lasta sel juhtuda. Pettumus on ikkagi päris suur," ütles peatreener Marko Pärnpuu pärast mängu.

"Montenegro ei üllatanud meid otseselt millegagi – ootasimegi nendelt tugevat kaitseblokki. Oli näha, et keskelt oli keeruline minna, seega proovisime nii üle kui ka ümber. Kui nad lõpuks väsima hakkasid, proovisime ka keskelt. Montenegro tegi seda, milles nad on tugevad – distsipliin kaitses ja kontrarünnakud. Ja võitsidki alagrupi ära."

Kuidas võtab peatreener kogu turniiri kokku? "Itaalia vastu läksime väga tugevalt lati alt läbi. Koondiselaagrite esimesed mängud on meie murekohaks. Rütmi leidmine võtab aega. Kindlasti ei tohi selliseid mänge sisse lasta. Teises mängus Ukraina vastu olime tugeva surve all, aga kaitsesime peaaegu väga hästi. Täna oli kindlasti võidetav mäng ja oleks tahtnud värava kirja saada. Samas mõtlevad sarnaselt kõik, kes siin nädala jooksul Montenegroga mängisid. Fakt on see, et keegi neid ei võitnud. Täna oleksime pidanud suutma pallivaldamise väravateks realiseerida."

Eesti on võõrustajatena juba järgmise aasta finaalturniirile koha kindlustanud. Kokku pääseb mais ja juunis Tallinnas ning Rakveres toimuvale suurvõistlusele kaheksa koondist.

Toimetaja: Henrik Laever

