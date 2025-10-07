FOTOD | Stanley karika võitnud Panthers esitles uhket meistrisõrmust

Panthers alistas suve alguses kuuemängulises finaalseerias Edmonton Oilersi neli-kaks. Tegu oli klubi ajaloo teise Stanley karikavõiduga, sest ka mullu saadi finaalseerias Oilersist jagu.

Selle aasta meistrisõrmused on valmistatud 14-karaadisest valgest ja kollasest kullast ning kaunistatud enam kui 450 pisikese teemandi ja rubiiniga. Sõrmuse peamiseks kujunduselemendiks on kaks teemantidest meisterdatud Stanley karikat, mida ümbritsevad rubiinid ja kuldse kirjaga meeskonna nimi.

"Mul oli juba varem võimalus näha kavandeid, aga ma keeldusin, sest tahtsin, et see hetk oleks eriline," ütles Panthersi peamänedžer Bill Zito. "Ootamine tasus end ära."

It's here and it's beautiful pic.twitter.com/AyMCDbV2XA — Florida Panthers (@FlaPanthers) October 6, 2025

Iga sõrmuse välisküljel on konkreetse mängija nimi ja särginumber ning teisele küljele on märgitud võiduaasta ehk 2025. Sõrmuse siseküljele on graveeritud "We apologize to no one" (Me ei vabanda kellegi ees - toim.) ehk fraas, mille hõikas võiduparaadi ajal välja karikavõistluste kõige väärtuslikumaks mängijaks nimetatud ründaja Sam Bennett.

"Ma olin šokeeritud, kui seda nägin," kommenteeris Bennett naerdes. "See oli midagi, mida ma ütlesin paraadi ajal pärast liiga palju joomist. Aga väga äge, et nad selle sinna lisasid."

A night to remember ❤️ pic.twitter.com/ps5Xa9rsVP — Florida Panthers (@FlaPanthers) October 7, 2025

Fraasi all on kirjas kõik neli vastast, kelle Panthers karikavõistluste jooksul alistas – Tampa Bay, Toronto, Carolina ja Edmonton. Kõikide vastaste nimed on maha kriipsutatud. Sõrmuse serval on kirjas ka kuupäev (06/17/25), mil Panthers kindlustas teise järjestikuse meistritiitli.

Erinevad USA ja Kanada kihlveokontorid hindavad meeskonna võimalusi võita kolmas järjestikune tiitel kõrgelt. Veel pakutakse hooaja eel favoriitideks Dallas Starsi, Vegas Golden Knightsi, Oilersit, Carolina Hurricanesi ja Colorado Avalanche'i.

Panthers peab sel hooajal hakkama saama ilma meeskonna kapteni Aleksander Barkovita, kes on tõsise põlvevigastuse tõttu jäält eemal kuni üheksa kuud. Lisaks on pikemat aega rivist väljas ka Matthew Tkachuk ja Tomaš Nosek.

Tiitlikaitsja alustab uut hooaega eeloleval ööl kodumänguga Chicago Blackhawksi vastu.