Taaramäe pälvis Jaapanis 8. ja 19. koha

Jalgrattasport
Rein Taaramäe.
Rein Taaramäe. Autor/allikas: Syunsuke FUKUMITSU
Jalgrattasport

Rein Taaramäe (Kinan Racing) jätkas võistlemist Jaapanis peetud Oita Ikoinomichi kriteeriumil ja Oita Urban Classic ühepäevasõidul (UCI 1.2), kus pälvis vastavalt 8. ja 19. koha.

Kriteeriumi, millel oli pikkust 48 kilomeetrit, pälvis võidu Atsushi Oka (Utsunomiya Blitzen; 1:08.53), edestades austraallast Elliot Schultzi (Victoire Hiroshima) ja kaasmaalast Haruhi Hondat (VC Fukuoka). Taaramäe (+0.09) ületas finišijoone kaheksandana, vahendab ejl.ee.

Oita Urban Classic ühepäevasõidul teenis soolovõidu Schultz (3:23.01). Teise koha sai austraallane Nathan Earle (Kinan Racing Team; +0.29) ja kolmanda jaapanlane Shotaro Iribe (+0.29). Taaramäe jäi võitjast 58 sekundi kaugusele ja sai 19. koha.

Horvaatias lõppenud rahvusvahelisel velotuuril (UCI 2.1) teenis Romet Pajur (Red Bull – BORA – hansgrohe +29.06) üldarvestuses 70. ja noorratturite arvestuses 17. koha. Esikoha pälvis ameeriklane Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG). Pjedestaalile pääsesid veel itaallane Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious; +1.39) ja poolakas Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers; +1.49).

Belgias peeti juunioride velotuur La Philippe Gilbert (UCI 2.1), kus Ron Rooni (Decathlon AG2R La Mondiale U19 Team; +2.48) teenis üldarvestuses 50. koha. Avaetapil oli eestlane 61. ja teisel etapil 58. Kahe päeva kokkuvõttes olid kolm paremat prantslane Tom Gazeau (TotalEnergies U19), Matvei Boldyrev (MIX Cannibal – Victorious / Giorgio ASD; +0.02) ja prantslane Timothee Coudiere-Cantin (TotalEnergies U19; +0.20).

Toimetaja: Henrik Laever

Taaramäe pälvis Jaapanis 8. ja 19. koha

