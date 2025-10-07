X!

MM-finaalturniirile jõudnud Usbekistan palkas kuulsa peatreeneri

Jalgpall
Fabio Cannavaro
Fabio Cannavaro Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jalgpall

Esimest korda maailmameistrivõistluste finaalturniirile kvalifitseerunud Usbekistani jalgpallikoondise etteotsa asub Itaalia vutilegend Fabio Cannavaro.

2006. aastal kaptenina Itaalia maailmameistriks tüürinud Cannavaro treenerikarjäär nii särav pole. Viimati oli ta ametis Zagrebi Dinamo juures, kuid seda vähem kui neli kuud.

Varasemalt on ta teinud treeneritööd ka Hiinas, Saudi Araabias ja kodumaal Itaalias. 2019. aastal oli ta lühikest aega ka Hiina rahvuskoondise peatreener.

Usbekkidel on Cannavaro võimetesse siiski usku. "Usbekistani Jalgpalliliit on sõlminud lepingu Fabio Cannavaroga - hästi tuntud eksperdiga, kes oli oma generatsiooni paremaid kaitsjaid," teatas alaliit.

Usbekistani MM-finaalturniirile kvalifitseerumisele pani aluse sloveen Srecko Katanec, kes juhendas rahvuskoondist perioodil august 2021 kuni jaanuar 2025. Seejärel viis töö lõpule kohalik treener Timur Kapadze.

Hetkel maailma edetabelis 54. kohale kerkinud Usbekistan mängib oktoobris sõpruskohtumised Kuveidi ja kahekordse maailmameistri Uruguayga.

Toimetaja: Siim Boikov

