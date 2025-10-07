Euroliiga meeskond ladus Treieri klubi korvi palle täis

Euroliigas osalev Virtus tegi selge vahe sisse juba esimese poolajaga, mis võideti 19 punktiga. Teisel poolajal hoiti turvalist vahet ja Napolil erilist lootust ei tekkinud.

Treier mängis üheksa minutit, viskas kaks punkti (kahesed 1/1) ja tegi ühe vea. Klubi resultatiivseim oli 23 punktiga ameeriklane Aamir Simms, kuid Naz Mitrou-Longi nimele jäi koguni kümme tulemuslikku söötu.

Bologna ridades korjas kahekohalise isikliku punktiskoori seitse erinevat mängijat. Parimana jäi Matt Morgani arvele 16 silma.

Napoli jaoks jätkub hooaeg laupäeval, 11. oktoobril, kui hooaja esimeses kodumängus võõrustatakse Triestet.