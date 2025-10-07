Sporting pööras kaotuse võiduks, Tammeka sai Elvast esmakordselt jagu

Lõppenud nädalavahetusel kulmineerus naiste jalgpalli meistriliigas kolmas ring, kus Flora jätkas kindlat võidukäiku, Sporting pööras mängu enda kasuks ja Tammeka sai Elva üle kirja ajaloolise võidu.

Saku Sporting suutis koduväljakul Viimsi vastu kaotusseisu võiduks pöörata, teenides 2:1 tulemusega väärtuslikud punktid. Mäng algas hoogsalt – juba teisel minutil viis Carmen Elisabeth Loime külalised juhtima, kuid vaid kaks minutit hiljem viigistas Katriin Saulus seisu, vahendab Jalgpall.ee.

Kohtumise otsustavaks hetkeks sai 15. minut, mil Viktoria Toding realiseeris võimaluse ja viis Saku eduseisu, mis püsis lõpuvileni.

Tulemusega kindlustas Saku tabelis teise koha, olles Tabasalust kuue ja Viimsist seitsme punkti kaugusel eespool.

Tallinna FC Flora teenis kindla võidu, alistades võõrsil JK Tallinna Kalevi tulemusega 6:0. Avapoolajal saadi eduseis Elis Soodla väravast ning pärast vaheaega suurendati seda veel viie tabamusega. Teisel poolajal olid täpsed Liselle Palts, Kristina Teern ja Getter Saar, kahel korral skooris Mari Liis Lillemäe, kelle esimene tabamus tuli penaltist.

Flora jätkab kindlalt tabeli tipus, omades 14-punktilist edu lähima jälitaja Saku Sportingu ees. Kalev paikneb viiendal kohal, jäädes neljandat positsiooni hoidvast Viimsist 13 punkti kaugusele.

Tartu JK Tammeka teenis väärtusliku 2:1 võidu, alistades võõrsil FC Elva tänu hilisele väravale. Teise poolaja alguses viis Kärt Hüdsi koduvõistkonna juhtima, kuid Nicole Kelli seadis peagi viigiseisu. Mängu saatuse otsustas 86. minutil Carola Eriku tabamus, mis kindlustas tartlannadele kolm punkti.

Tulemusega sai Tammeka esmakordselt Meistriliigas Elvast jagu – varasemad omavahelised mängud olid lõppenud Elva võidu ja viigiga. Enne hooaja viimast ringi hoiab Tammeka kuuendat kohta, edestades Elvat nelja punktiga.

Meistriliiga 22. voor ootab ees tuleval nädalalõpul, 10. ja 11. oktoobril.