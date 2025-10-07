X!

Rainer Vassiljev lahkub Läti koondise juurest

Läti võrkpalliliit (LVF) ei sõlminud meeste rahvuskoondise EM-finaalturniirile viinud Rainer Vassiljeviga uut lepingut.

Alaliidu teatel olid põhjusteks asjaosaliste erinevad vaated rahvuskoondise arengu osas. "LVF tänab eestlasest juhendajat töö eest kahe aasta jooksul ja pääsemise eest 2026. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile," seisis võrkpalliliidu teates.

Vassiljevi käe all sai Läti koondis ametlikes mängudes neli võitu ja seitse kaotust. Augustis lõppenud EM-valikturniiril alistas Läti koondis kahel korral Kosovo ning teenis Slovakkia vastu võidu ja kaotuse.

Eesti võrkpallitreeneritest on varem Lätit juhendanud ka Avo Keel.

Vassiljev on ka Pärnu Võrkpalliklubi peatreener.

Toimetaja: Siim Boikov

Rainer Vassiljev lahkub Läti koondise juurest

Rainer Vassiljev lahkub Läti koondise juurest

