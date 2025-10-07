Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

Kuldliigas või selle analoogis plaanitakse kindlasti osaleda, aga võimalik on, et Euroopa võrkpalliliit muudab võistlussarjade süsteemi. Ei saa välistada näiteks Kuld- ja Hõbeliiga ühendamist, aga stsenaariume on veel.

Eesti koondis saab EM-suvel arvestada 200 000 euroga, mis on kultuuriministeeriumi eelarvest ette nähtud justnimelt finaalturniirile kvalifitseerunud Eesti pallimängukoondise toetamiseks.

"200 000 oma olemuselt katab peaaegu ära tiitlivõistlusteks ettevalmistuse perioodi. Kui sinna lisada ka osalemise periood - transport, majutus, kõik muu -, siis päris sellega hakkama ei saa," lausus aga koondise peatreener Alar Rikberg intervjuus Vikerraadio saatele "Spordipühapäev".

"Väga laias laastus - kui loobusime sel suvel Kuldliigas osalemisest, siis see kokkuhoid alaliidu eelarvesse oligi umbes 200 000. Kogu suve puhul räägime ikkagi meeste rahvuskoondises, et teha suve esimene pool, teine pool - see on umbes 15 nädalat üheskoos laagerdamist ja võistlemist. Siis kogu suve eelarve on ligi pool miljonit."

"See paneb ka alaliidu selgelt surve alla leida täiendavaid vahendeid, et tagada parimad võimalused vahendid nii ettevalmistuseks kui ka neil turniiridel osalemiseks," tõdeb Rikberg.

Mida siis alaliidu rehkendused näitavad ja kust abi tulla võiks? Spordidirektor Kert Toobal kinnitab, et Kuldliigas või mõne teise nimega Euroopa koondisi koondavas sarjas kahtlemata osaletakse. Kuidas aga eelarve kokku saada?

"Eks sellele aitavad kaasa Team Estonia, kultuuriministeeriumi raha - kas ta on siis 200 000 või natuke rohkem -, alaliidu ja koondiste toetajad. Graanul Investiga lepingut uuendasime, Coop Pangaga on meil kehtiv leping, Thermoryga me just uue lepingu tegime," loetles Toobal.

"Oleme leidnud häid toetajaid ja Elmer Messer Gaasi lisandumine nii meeste kui ka naiste Balti liiga nimitoetajana teeb seda olemist ja koondiste eelarvete planeerimist natuke lihtsamaks. Aga ma loodan, et seal vallas tööd tehakse igapäevaselt ja loodetavasti suudame veel mõned kokkulepped paberile saada."

Toobal sõnab, et üldine seis on kindlasti parem kui mullu samal ajal. "Kindlasti alati värskelt EM-ile saamine teeb küsimist lihtsamaks ja peame seda aega kasutama kevadeni ja suve keskpaigani, et eelarvet veel paremaks ja kindlamaks saada," ütles ta. "Eks me tea, et hinnad on muutumises ja me peame need vahed kuskilt leidma."

Võrkpalli meeste EM toimub 2026. aasta septembris. Eesti mängib Tamperes toimuvas alagrupis Soome, Serbia, Belgia, Hollandi ja Taaniga.