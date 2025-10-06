X!

Glinka pääses Prantsusmaal raske võiduga põhiturniirile

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti tennisist Daniil Glinka (ATP 287.) tagas Roanne'is peetaval ATP Challenger sarja turniiril koha põhiturniirile, aga pidi venelase Nikolai Võlegžanini (ATP 475.) vastu kaks ja pool tundi tööd tegema.

Roanne'i kvalifikatsiooniturniiril neljanda asetuse saanud Glinka alistas esimeses ringis austerlase Neil Oberleitneri (ATP 453.) 6:3, 7:6 (2) ning kohtus otsustavas mängus Võlegžaniniga.

Eestlane alustas murdega ning läks siis veel juhtima 2:0, aga Võlegžaninil õnnestus viigistada ja seejärel 5:5 viigiseisul võita kaks geimi järjest, realiseerides viienda setipalliga 7:5 võidu. Teises setis õnnestus eestlasel vastase pallingu kolm korda murda ning 6:3 võiduga matši otsustavasse setti viia.

Kolmandas setis vahetasid mehed geimivõitusid, aga Võlegžanin pääses juhtima 4:2. Glinka püsis tema kannul ja suutis siis 3:5 kaotusseisust võita kolm geimi järjest, aga järgmises geimis võitu kindlustada ei õnnestunud ja kohtumise võitja selgus kiires lõppmängus. Glinka pääses seal juhtima 4:0 ja kuigi venelane jõudis veel kahe punkti kaugusele, realiseeris eestlane kolmanda matšpalliga 5:7, 6:3, 7:6 (5) võidu ja edasipääsu põhitabelisse.

Glinka lõi kaks ja pool tundi väldanud kohtumise vältel kaheksa ässa ja sai kirja kaks topeltviga, vastane lõi viis ässa ja tegi 11 topeltviga. Glinka realiseeris esimeselt pallingult 63-protsendiliselt (Võlegžanin 67%) ja teiselt 61-protsendilise eduga (Võlegžanin 44%). Murdevõimalusi oli Glinkal kümme ja ta realiseeris kuus, vastane realiseeris 12-st võimalusest viis.

25-aastane Glinka kohtub avaringis viis aastat vanema prantslase Calvin Hemeryga (ATP 210.).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

