X!

Jürgenson ja Virves mahtusid Horvaatias viie parema hulka

Autoralli
Robert Virves.
Robert Virves. Autor/allikas: robertvirves/X
Autoralli

Autoralli EM-sarja viimasel osavõistlusel Horvaatias lõpetasid Romet Jürgenson ja Robert Virves vastavalt neljandal ja viiendal kohal.

Virves jõudis laupäeval kuuest kiiruskatsest neljal esikolmikusse, kuid ühtegi katsevõitu ei teeninud. Esimese võistluspäeva lõpuks hoidis Virves teist kohta, kaotust liidrile iirlasele Jon Armstrongile oli 27,3 sekundit. Jürgensoni masinal purunes kuuendal katsel rehv, mis langetas ta päeva lõpuks kaheksandaks (+1.45,5).

Pühapäeval tabas suurem tagasilöök Virvest, kui sõitis kaheksandal kiiruskatsel teelt välja ja kaotas sellega ligi kolm minutit. Kokkuvõttes pudenes Virves üheksandale positsioonile, kuid head tulemused eelviimasel ja viimasel katsel kergitasid ta võistluse lõpuks viiendaks (+3.25,7). Jürgenson alustas pühapäeva tagasihoidlikult, aga näitas punktikatsel paremuselt kolmandat aega ning sai kokkuvõttes neljanda koha (+2.47,3).

Etapivõidu teenis Armstong, teine oli norralane Mads Östberg (+45,7) ja kolmandaks tuli poolakas Mikolaj Marczyk (+1.146,1), kes krooniti ühtlasi sarja kokkuvõttes Euroopa meistriks. Marczyk ei võitnud hooaja jooksul ühtegi etappi, kuid lõpetas kaheksast rallist viiel esikolmikus. 

Ainult kahel viimasel EM-etapil kaasa teinud Jürgenson lõpetas hooaja kokkuvõttes seitsmendana ja Virves sai Horvaatiast teenitud punktidega 26. koha.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

14:32

Jürgenson ja Virves mahtusid Horvaatias viie parema hulka

05.10

Hyundai jätab tavatu lükke ilmselt siiski tegemata, vana auto jääb garaaži

03.10

Virves näitas Horvaatias head tempot, Jürgensoni tabas ebaõnn

03.10

Saaremaa ralli stardis on ka Aava, Murakas osaleb 35. korda

01.10

Järgmise aasta Rally Estonial on WRC klassis võistlemas teinegi eestlane

24.09

Autoralli MM-sari Itaalia etapp kolib Sardiiniast pealinna

23.09

Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

16.09

Jürgenson ja Lesk teenisid Hispaania meistrivõistluste etapil võidu

14.09

Ogier tegi Tšiili teedel puhta töö, Tänakule jagus vaid üks punkt

13.09

Tänak: selle mootoriga oli meil ka Rootsis probleeme

13.09

Tänak katkestamisest: seda on raske seedida

12.09

Ametlik: Lancia naaseb Rally2 autoga MM-sarja

11.09

Tänak tulevikust: kõik valikud on endiselt laual

11.09

Tänak oli testikatse kiireim, sõitjad oludest päris selget pilti ei saanud

08.09

Jürgenson ja Oja pälvisid ERC etapil teise koha

sport.err.ee uudised

14:32

Jürgenson ja Virves mahtusid Horvaatias viie parema hulka

13:46

15-aastane Kobin debüteeris parakergejõustiku MM-il kõrge kohaga

13:18

Tipptennisistil sai jaks otsa: olen jõudnud murdepunkti

12:51

Eesti kurlingunaiskond tuli MK-etapil neljandaks

12:21

Verstaposti tähistanud Guardiola lubas Fergusoni ja Wengeri õhtusöögile viia

11:45

Serviti tegi Mistraga viigi, Viljandi pidi soomlaste paremust tunnistama

11:07

Napoli kasutas rivaalide viigi ära

10:39

Anisimova teenis Hiinas hooaja teise suurvõidu

10:14

Selver x TalTech jäi Šiauliaile alla

09:56

Eesti koondis sai Rahvuste krossil 13. koha Uuendatud

09:40

Barcelona ja Atletico loovutasid Hispaanias punkte

09:08

Konontšuk loopis Euroliiga klubi vastu 19 punkti

08:05

Joonas Lember krooniti F-125 klassi maailmameistriks

05.10

Indrek Kelk: kui sul riigi toetust ei ole, siis oledki üksinda tormisel merel

05.10

ETV spordisaade, 5. oktoober

05.10

Pogacar oli taas omaette klassist

05.10

Sokolovski: teadsin, et mul on võimalik kiiremini sõita

05.10

Haaland tõi omadele kolm punkti juurde

05.10

Raieste vedas üleplatsimehena Murcia võiduni

05.10

Pantritel ei õnnestunud teist võitu tiitlikaitsja üle saada

loetumad

05.10

Horse Show takistussõidu MK-etapi võitis üle kahe aasta Eesti ratsanik Uuendatud

05.10

Hyundai jätab tavatu lükke ilmselt siiski tegemata, vana auto jääb garaaži

05.10

Raieste vedas üleplatsimehena Murcia võiduni

05.10

Drelli tugev panus aitas Joventuti avavoorus võidule

04.10

Minister kinnitas: alaliit tahtis Thiami teistele hoiatuseks karistada

05.10

Kindla võidu võtnud Levadia püsib Flora kannul Uuendatud

04.10

Ränkel: patt on kogu distantsi vedanud mehele pähe teha, aga sport käib koha peale

05.10

McLaren kindlustas Singapuris konstruktorite MM-tiitli

05.10

Kalev/Cramo avas Eesti-Läti liigas võiduarve, Tartu seljatas Keila KK

05.10

Lõunakeskuse uisuareen läbis värskenduskuuri: astusime vanast ajast uude Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo