Jürgenson ja Virves mahtusid Horvaatias viie parema hulka

Autoralli EM-sarja viimasel osavõistlusel Horvaatias lõpetasid Romet Jürgenson ja Robert Virves vastavalt neljandal ja viiendal kohal.

Virves jõudis laupäeval kuuest kiiruskatsest neljal esikolmikusse, kuid ühtegi katsevõitu ei teeninud. Esimese võistluspäeva lõpuks hoidis Virves teist kohta, kaotust liidrile iirlasele Jon Armstrongile oli 27,3 sekundit. Jürgensoni masinal purunes kuuendal katsel rehv, mis langetas ta päeva lõpuks kaheksandaks (+1.45,5).

Pühapäeval tabas suurem tagasilöök Virvest, kui sõitis kaheksandal kiiruskatsel teelt välja ja kaotas sellega ligi kolm minutit. Kokkuvõttes pudenes Virves üheksandale positsioonile, kuid head tulemused eelviimasel ja viimasel katsel kergitasid ta võistluse lõpuks viiendaks (+3.25,7). Jürgenson alustas pühapäeva tagasihoidlikult, aga näitas punktikatsel paremuselt kolmandat aega ning sai kokkuvõttes neljanda koha (+2.47,3).

Etapivõidu teenis Armstong, teine oli norralane Mads Östberg (+45,7) ja kolmandaks tuli poolakas Mikolaj Marczyk (+1.146,1), kes krooniti ühtlasi sarja kokkuvõttes Euroopa meistriks. Marczyk ei võitnud hooaja jooksul ühtegi etappi, kuid lõpetas kaheksast rallist viiel esikolmikus.

Ainult kahel viimasel EM-etapil kaasa teinud Jürgenson lõpetas hooaja kokkuvõttes seitsmendana ja Virves sai Horvaatiast teenitud punktidega 26. koha.