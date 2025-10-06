15-aastane Kobin debüteeris parakergejõustiku MM-il kõrge kohaga

Kobin jooksis süsinikfiibrist jalgadel välja aja 1.06,77. "Esimene MM. Olin väga-väga närvis! Ma ei tea isegi, miks kiiremini ei jooksnud. Tegelikult oleksin jaksanud küll. Aga sellest saan palju õppida," sõnas Kobin võistluse järel.

"Trenni on vaja teha ja võistelda on vaja. Järgmisel korral jookseb paremini," lisas treener Hennit Küppas.

Kobini jooksu jälgis teiste seas Ottobocki jooksuproteeside tootja ja toetaja, paralümpiavõitja Heinrich Popow. "Nägin, et Oskar oli väga-väga närvis. On ülimalt oluline, et ta saaks veel võistelda ja kogemusi juurde. Usun, et ta jõuab parakergejõustikus veel kaugele. Siinne niiske kliima ei ole ka proteesiga jooksjatele lihtne."

Parakergejõustiku MM-il New Delhis võistles neli Eesti sportlast. Meeste F57 klassi kettaheite eelvõistlusel jäi Raigo Rootsi pikimaks kettakaareks 28.91 m, mis andis tulemuseks 17. koha. 16-aastane Delisa Filippov (klass T12) sai kaugushüppes seitsmenda koha uue isikliku rekordiga 3.82. Kuuendat korda MM-il võistelnud kettaheitja Egert Jõesaar (F44) sai tulemusega 47.64 seitsmenda koha.