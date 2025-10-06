X!

15-aastane Kobin debüteeris parakergejõustiku MM-il kõrge kohaga

Parasport
Oskar Kobin.
Oskar Kobin. Autor/allikas: Eva Pavia Gomez
Parasport

New Delhis lõppenud parakergejõustiku MM-il astus viimase Eesti sportlasena areenile 15-aastane debütant Oskar Kobin (klass T62), kes sai 400 meetri jooksus viienda koha.

Kobin jooksis süsinikfiibrist jalgadel välja aja 1.06,77. "Esimene MM. Olin väga-väga närvis! Ma ei tea isegi, miks kiiremini ei jooksnud. Tegelikult oleksin jaksanud küll. Aga sellest saan palju õppida," sõnas Kobin võistluse järel.

"Trenni on vaja teha ja võistelda on vaja. Järgmisel korral jookseb paremini," lisas treener Hennit Küppas.

Kobini jooksu jälgis teiste seas Ottobocki jooksuproteeside tootja ja toetaja, paralümpiavõitja Heinrich Popow. "Nägin, et Oskar oli väga-väga närvis. On ülimalt oluline, et ta saaks veel võistelda ja kogemusi juurde. Usun, et ta jõuab parakergejõustikus veel kaugele. Siinne niiske kliima ei ole ka proteesiga jooksjatele lihtne."

Parakergejõustiku MM-il New Delhis võistles neli Eesti sportlast. Meeste F57 klassi kettaheite eelvõistlusel jäi Raigo Rootsi pikimaks kettakaareks 28.91 m, mis andis tulemuseks 17. koha. 16-aastane Delisa Filippov (klass T12) sai kaugushüppes seitsmenda koha uue isikliku rekordiga 3.82. Kuuendat korda MM-il võistelnud kettaheitja Egert Jõesaar (F44) sai tulemusega 47.64 seitsmenda koha.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

14:32

Jürgenson ja Virves mahtusid Horvaatias viie parema hulka

13:46

15-aastane Kobin debüteeris parakergejõustiku MM-il kõrge kohaga

13:18

Tipptennisistil sai jaks otsa: olen jõudnud murdepunkti

12:51

Eesti kurlingunaiskond tuli MK-etapil neljandaks

12:21

Verstaposti tähistanud Guardiola lubas Fergusoni ja Wengeri õhtusöögile viia

11:45

Serviti tegi Mistraga viigi, Viljandi pidi soomlaste paremust tunnistama

11:07

Napoli kasutas rivaalide viigi ära

10:39

Anisimova teenis Hiinas hooaja teise suurvõidu

10:14

Selver x TalTech jäi Šiauliaile alla

09:56

Eesti koondis sai Rahvuste krossil 13. koha Uuendatud

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

29.09

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

24.09

Reinbok Europe Cupi kukkumisest: mingit murekohta küll ei ole

23.09

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

22.09

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

05.10

Horse Show takistussõidu MK-etapi võitis üle kahe aasta Eesti ratsanik Uuendatud

05.10

Hyundai jätab tavatu lükke ilmselt siiski tegemata, vana auto jääb garaaži

05.10

Raieste vedas üleplatsimehena Murcia võiduni

05.10

Drelli tugev panus aitas Joventuti avavoorus võidule

04.10

Minister kinnitas: alaliit tahtis Thiami teistele hoiatuseks karistada

05.10

Kindla võidu võtnud Levadia püsib Flora kannul Uuendatud

04.10

Ränkel: patt on kogu distantsi vedanud mehele pähe teha, aga sport käib koha peale

05.10

McLaren kindlustas Singapuris konstruktorite MM-tiitli

05.10

Kalev/Cramo avas Eesti-Läti liigas võiduarve, Tartu seljatas Keila KK

05.10

Lõunakeskuse uisuareen läbis värskenduskuuri: astusime vanast ajast uude Uuendatud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo