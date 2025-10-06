Verstaposti tähistanud Guardiola lubas Fergusoni ja Wengeri õhtusöögile viia

Manchester City peatreener Pep Guardiola jõudis pühapäeval oma karjääris järjekordse verstapostini ning lubas saavutust tähistada koos Inglismaa jalgpalli legendaarsete treenerite Sir Alex Fergusoni ja Arsene Wengeriga.

Guardiola hoolealused teenisid pühapäeval Inglismaa kõrgliigas 1:0 võidu Brentfordi üle. Teeneka hispaanlase jaoks oli tegu 250. võiduga Premier League'is ning temast sai Fergusoni (Manchester United) ja Wengeri (Arsenal) järel kolmas treener, kes suutnud veerandtuhat võitu korjata ühe ja sama klubi eesotsas.

"See on suur au olla samas nimekirjas koos Fergusoni ja Wengeriga. Kutsun nad selle puhul mõlemad korralikule õhtusöögile," ütles Guardiola mängujärgses intervjuus. "Mul on väga hea meel, et olen end Inglismaa jalgpalli ajalukku sellisel viisil kirjutanud. Nüüd võiks võita veel 250 mängu."

Kümnendat hooaega Inglismaal juhendaval Guardiolal kulus selle tähiseni jõudmiseks rekordilised 349 mängu ehk 55 vähem kui Fergusonil ja 75 vähem kui Wengeril. Ühtlasi on Guardiola 17. treener, kes jõudnud Inglismaa kõrgeimas divisjonis 250 võiduni.

54-aastane Guardiola on Man City peatreenerina võitnud kuus Inglismaa meistritiitlit. Seejuures on ta esimene treener, kes vedanud oma hoolealused meistriks neljal järjestikusel hooajal (2020-2024). Kõigi aegade arvestuses jagab Guardiola teist kohta koos George Ramsey ja Bob Paisleyga (kõigil 6), enim tiitleid on ette näidata Fergusonil (13).

Järgmise mängu peavad Guardiola ja Man City pärast koondisepausi 18. oktoobril, kui kaheksanda vooru raames võõrustatakse Evertoni.