X!

Anisimova teenis Hiinas hooaja teise suurvõidu

Tennis
Amanda Anisimova võidukarikaga.
Amanda Anisimova võidukarikaga. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

USA tennisist Amanda Anisimova (WTA 4.) võitis sel hooajal teist korda WTA kõrgeima kategooria turniiri, kui alistas Hiina lahtiste finaalis tšehhitari Linda Noskova (WTA 27.) 6:0, 2:6, 6:2.

Anisimova alustas matši võimsalt, kui realiseeris avasetis kõik kolm murdevõimalust. Teises setis näitas 20-aastane Noskova enesekindlamat mängu, murdes kohe avageimis Anisimova servi ja viies matši kolmandasse setti. Viimases setis saabus otsustav hetk seisul 2:2, mil Noskova raiskas murdepalli ning initsiatiivi haaras seejärel Anisimova, kes võitis neli geimi järjest.

Matš kestis kokku tund ja 46 minutit. "Need viimased nädalad on olnud uskumatud. Soovin Lindale õnne – sa mängisid suurepäraselt ja oled veel nii noor. Olen veendunud, et meid mõlemat ootavad ees veel mitmed finaalid. Jälgin põnevusega, kuidas sinu karjääri edasi kulgeb," sõnas Anisimova autasustamisel.

Anisimova teenis oma karjääri neljanda ja hooaja teise WTA turniirivõidu. Veebruaris alistas ta Kataris kõrgeima kategooria turniiri finaalis Läti esireketi Jelena Ostapenko.

Anisimovast sai ühtlasi kümne aasta pikkuse pausi järel esimene USA naistennisist, kes võitnud ühe hooaja jooksul kaks kõrgeima taseme turniiri. Viimati sai sellega 2015. aastal hakkama 23-kordne slämmivõitja Serena Williams.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

13:18

Tipptennisistil sai jaks otsa: olen jõudnud murdepunkti

10:39

Anisimova teenis Hiinas hooaja teise suurvõidu

05.10

Sinner lahkus tippturniirilt longates

04.10

Noskova tõrjus kolm matšpalli ja pääses Pekingis finaali

04.10

Anisimova jooksis ameeriklannade duellis Gauffist üle

03.10

Igiliikur Djokovic pääses Shanghais edasi, üllatusi oli omajagu

03.10

Mölder ja Troost pidid Monastiris kaotusega leppima

03.10

Pegula toibus koledast avaseti lõpust ning murdis poolfinaali

03.10

Markus Mölder jõudis Monastiri turniiril veerandfinaali

02.10

Anisimova võitis tasavägise veerandfinaali

02.10

Gauff jõudis Pekingis kolmandat aastat järjest nelja parema sekka

02.10

Malõgina sai Bratislavas napi kaotuse

02.10

Glinka murdis esimest korda maailma edetabelis 300 parema sekka

01.10

Mölder seljatas tasavägise mängu järel viienda asetusega tšehhi

01.10

Swiatek kaotas tänavu teist korda otsustava seti nulliga

multimeedia

sport.err.ee uudised

14:32

Jürgenson ja Virves mahtusid Horvaatias viie parema hulka

13:46

15-aastane Kobin debüteeris parakergejõustiku MM-il kõrge kohaga

13:18

Tipptennisistil sai jaks otsa: olen jõudnud murdepunkti

12:51

Eesti kurlingunaiskond tuli MK-etapil neljandaks

12:21

Verstaposti tähistanud Guardiola lubas Fergusoni ja Wengeri õhtusöögile viia

11:45

Serviti tegi Mistraga viigi, Viljandi pidi soomlaste paremust tunnistama

11:07

Napoli kasutas rivaalide viigi ära

10:39

Anisimova teenis Hiinas hooaja teise suurvõidu

10:14

Selver x TalTech jäi Šiauliaile alla

09:56

Eesti koondis sai Rahvuste krossil 13. koha Uuendatud

09:40

Barcelona ja Atletico loovutasid Hispaanias punkte

09:08

Konontšuk loopis Euroliiga klubi vastu 19 punkti

08:05

Joonas Lember krooniti F-125 klassi maailmameistriks

05.10

Indrek Kelk: kui sul riigi toetust ei ole, siis oledki üksinda tormisel merel

05.10

ETV spordisaade, 5. oktoober

05.10

Pogacar oli taas omaette klassist

05.10

Sokolovski: teadsin, et mul on võimalik kiiremini sõita

05.10

Haaland tõi omadele kolm punkti juurde

05.10

Raieste vedas üleplatsimehena Murcia võiduni

05.10

Pantritel ei õnnestunud teist võitu tiitlikaitsja üle saada

loetumad

05.10

Horse Show takistussõidu MK-etapi võitis üle kahe aasta Eesti ratsanik Uuendatud

05.10

Hyundai jätab tavatu lükke ilmselt siiski tegemata, vana auto jääb garaaži

05.10

Raieste vedas üleplatsimehena Murcia võiduni

05.10

Drelli tugev panus aitas Joventuti avavoorus võidule

04.10

Minister kinnitas: alaliit tahtis Thiami teistele hoiatuseks karistada

05.10

Kindla võidu võtnud Levadia püsib Flora kannul Uuendatud

04.10

Ränkel: patt on kogu distantsi vedanud mehele pähe teha, aga sport käib koha peale

05.10

McLaren kindlustas Singapuris konstruktorite MM-tiitli

05.10

Kalev/Cramo avas Eesti-Läti liigas võiduarve, Tartu seljatas Keila KK

05.10

Lõunakeskuse uisuareen läbis värskenduskuuri: astusime vanast ajast uude Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo