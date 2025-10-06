Anisimova teenis Hiinas hooaja teise suurvõidu

Anisimova alustas matši võimsalt, kui realiseeris avasetis kõik kolm murdevõimalust. Teises setis näitas 20-aastane Noskova enesekindlamat mängu, murdes kohe avageimis Anisimova servi ja viies matši kolmandasse setti. Viimases setis saabus otsustav hetk seisul 2:2, mil Noskova raiskas murdepalli ning initsiatiivi haaras seejärel Anisimova, kes võitis neli geimi järjest.

Matš kestis kokku tund ja 46 minutit. "Need viimased nädalad on olnud uskumatud. Soovin Lindale õnne – sa mängisid suurepäraselt ja oled veel nii noor. Olen veendunud, et meid mõlemat ootavad ees veel mitmed finaalid. Jälgin põnevusega, kuidas sinu karjääri edasi kulgeb," sõnas Anisimova autasustamisel.

Anisimova teenis oma karjääri neljanda ja hooaja teise WTA turniirivõidu. Veebruaris alistas ta Kataris kõrgeima kategooria turniiri finaalis Läti esireketi Jelena Ostapenko.

Anisimovast sai ühtlasi kümne aasta pikkuse pausi järel esimene USA naistennisist, kes võitnud ühe hooaja jooksul kaks kõrgeima taseme turniiri. Viimati sai sellega 2015. aastal hakkama 23-kordne slämmivõitja Serena Williams.