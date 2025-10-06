X!

Barcelona ja Atletico loovutasid Hispaanias punkte

Jalgpall
Sevilla kaitsja Cesar Azpilicueta (taamal) ja Barcelona ründaja Robert Lewandowski.
Sevilla kaitsja Cesar Azpilicueta (taamal) ja Barcelona ründaja Robert Lewandowski. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpall

Hispaania jalgpalli kõrgliiga kaheksandas voorus sai Barcelona kindla kaotuse ja Madridi Atletico ei suutnud viigist enamat.

Senisest seitsmest liigamängust kuus võitnud ja ühe viigistanud Barcelona sai võõral väljakul Sevillalt lüüa 1:4. Alexis Sanchez ja Isaac Romero viisid võõrustaja 36. minutiks juhtima, kuid avapoolaja seitsmendal üleminutil lõi Marcus Rashford Barcelona kasuks ühe tagasi.

Teisel poolajal ründas Barcelona innukalt ja neil avanes rohkem väravavõimalusi, ent viigiväravat ei sündinud. Jose Angel Carmona taastas 90. minutil Sevilla eduseisu kaheväravaliseks ning kuus minutit hiljem vormistas lõppseisu Akor Adams.

Madridi Atletico pääses võõrsil Celtia Vigo vastu juba 6. minutil juhtima, kui omaväravaga sai hakkama rootslane Carl Starfelt. Avapoolaja lõpus jäi Atletico kümnekesi, sest keskkaitsja Clement Lenglet korjas veerand tunni jooksul kaks kollast kaarti.

Celta Vigole päästis viigipunkti klubilegend Iago Aspas, kes oli täpne 68. minutil. Rohkem väravaid ei sündinud ja kohtumine lõppes 1:1 viigiga.

Atletico siirdub koondisepausile viiendalt kohalt. Seni liidrikohta hoidnud Barcelona langes Madridi Reali järele teisele positsioonile, kahte parimat lahutab vaid kaks punkti.

Teised tulemused:

Espanyol - Betis 1:2
Sociedad - Vallecano 0:1
Alaves - Elche 3:1

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

09:40

Barcelona ja Atletico loovutasid Hispaanias punkte

05.10

Haaland tõi omadele kolm punkti juurde

05.10

Kalju alistas hilisest penaltist Vapruse

05.10

Curro Torres: võitmine on meie jaoks kohustuslik

05.10

VIDEO | Levadia kurvastas Tammekat kolme väravaga

05.10

Kindla võidu võtnud Levadia püsib Flora kannul Uuendatud

05.10

Kane'il ja Bayernil on käsil unelmate algus

05.10

Käit aitas koduklubi Šveitsis liidriks

05.10

Werderi peatreener kinnitas: number üks on endiselt Backhaus

05.10

Brasiilia noortekoondist tabas U-20 MM-il krahh

sport.err.ee uudised

10:39

Anisimova teenis Hiinas hooaja teise suurvõidu

10:14

Selver x TalTech jäi Šiauliaile alla

09:56

Eesti koondis sai Rahvuste krossil 13. koha Uuendatud

09:40

Barcelona ja Atletico loovutasid Hispaanias punkte

09:08

Konontšuk loopis Euroliiga klubi vastu 19 punkti

08:05

Joonas Lember krooniti F-125 klassi maailmameistriks

05.10

Indrek Kelk: kui sul riigi toetust ei ole, siis oledki üksinda tormisel merel

05.10

ETV spordisaade, 5. oktoober

05.10

Pogacar oli taas omaette klassist

05.10

Sokolovski: teadsin, et mul on võimalik kiiremini sõita

05.10

Haaland tõi omadele kolm punkti juurde

05.10

Raieste vedas üleplatsimehena Murcia võiduni

05.10

Pantritel ei õnnestunud teist võitu tiitlikaitsja üle saada

05.10

Sinner lahkus tippturniirilt longates

05.10

Kalju alistas hilisest penaltist Vapruse

05.10

Kalev/Cramo avas Eesti-Läti liigas võiduarve, Tartu seljatas Keila KK

05.10

Horse Show takistussõidu MK-etapi võitis üle kahe aasta Eesti ratsanik Uuendatud

05.10

Tiitlikaitsja Rae alustas Balti liigat kahe veenva võiduga

05.10

McLaren kindlustas Singapuris konstruktorite MM-tiitli

05.10

Noorte käsipallikoondis lõpetas Balti mere turniiri teise kohaga

loetumad

05.10

Horse Show takistussõidu MK-etapi võitis üle kahe aasta Eesti ratsanik Uuendatud

05.10

Hyundai jätab tavatu lükke ilmselt siiski tegemata, vana auto jääb garaaži

04.10

Minister kinnitas: alaliit tahtis Thiami teistele hoiatuseks karistada

04.10

Ränkel: patt on kogu distantsi vedanud mehele pähe teha, aga sport käib koha peale

05.10

Kindla võidu võtnud Levadia püsib Flora kannul Uuendatud

05.10

Drelli tugev panus aitas Joventuti avavoorus võidule

05.10

Raieste vedas üleplatsimehena Murcia võiduni

05.10

Lõunakeskuse uisuareen läbis värskenduskuuri: astusime vanast ajast uude Uuendatud

04.10

Keenialane püstitas Tartu Linnamaratonil rajarekordi, Ränkel teine

05.10

McLaren kindlustas Singapuris konstruktorite MM-tiitli

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo