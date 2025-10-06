Barcelona ja Atletico loovutasid Hispaanias punkte

Hispaania jalgpalli kõrgliiga kaheksandas voorus sai Barcelona kindla kaotuse ja Madridi Atletico ei suutnud viigist enamat.

Senisest seitsmest liigamängust kuus võitnud ja ühe viigistanud Barcelona sai võõral väljakul Sevillalt lüüa 1:4. Alexis Sanchez ja Isaac Romero viisid võõrustaja 36. minutiks juhtima, kuid avapoolaja seitsmendal üleminutil lõi Marcus Rashford Barcelona kasuks ühe tagasi.

Teisel poolajal ründas Barcelona innukalt ja neil avanes rohkem väravavõimalusi, ent viigiväravat ei sündinud. Jose Angel Carmona taastas 90. minutil Sevilla eduseisu kaheväravaliseks ning kuus minutit hiljem vormistas lõppseisu Akor Adams.

Madridi Atletico pääses võõrsil Celtia Vigo vastu juba 6. minutil juhtima, kui omaväravaga sai hakkama rootslane Carl Starfelt. Avapoolaja lõpus jäi Atletico kümnekesi, sest keskkaitsja Clement Lenglet korjas veerand tunni jooksul kaks kollast kaarti.

Celta Vigole päästis viigipunkti klubilegend Iago Aspas, kes oli täpne 68. minutil. Rohkem väravaid ei sündinud ja kohtumine lõppes 1:1 viigiga.

Atletico siirdub koondisepausile viiendalt kohalt. Seni liidrikohta hoidnud Barcelona langes Madridi Reali järele teisele positsioonile, kahte parimat lahutab vaid kaks punkti.

Teised tulemused:

Espanyol - Betis 1:2

Sociedad - Vallecano 0:1

Alaves - Elche 3:1