Konontšuk loopis Euroliiga klubi vastu 19 punkti

Bursaspor jäi kohe alguses 0:11 kaotusseisu, kuid poolajaks kärbiti vahe viiele (37:42) ja kolmandal veerandil oldi korraks ühe punkti kaugusel (50:51). Efes rebis seejärel 12:0 spurdi toel eest ära ning lõpuks tuli Bursasporil vastu võtta 20-punktiline kaotus.

Seitsmest kaugviskest koguni viis tabanud Konontšuk viskas Bursaspori parimana 19 punkti. Eestlase arvele jäi ka kolm lauapalli, kaks korvisöötu, kolm isiklikku viga ja üks pallikaotus. Bursaspor on kaotanud mõlemad seni peetud mängud, Efesil on kirjas kaks võitu.

Joonas Riismaal ja Tortonal õnnestus Euroliiga klubi alistada, kui Itaalia kõrgliiga avavoorus saadi võõrsil Milano Olimpiast jagu numbritega 74:71 (21:25, 24:19, 16:8, 13:19). Riismaa pääses platsile viieks minutiks, kuid peale kolme möödaviske ühtegi teist märget statistikasse kirja ei saanud.

Leedu kõrgliigas läksid vastamisi Siim-Sander Vene koduklubi Šiauliai ja Kristian Kullamäe tööandja Lietkabelis. Šiauliai teenis kodusaalis 87:80 (19:16, 22:26, 24:22, 22:16) võidu.

Vigastatud Vene koosseisu ei kuulunud. Kullamäe viskas Lietkabelise särgis 14 punkti (kahesed 3/9, kolmesed 2/7, vabavisked 2/2), hankis neli lauapalli, andis neli tulemuslikku söötu, sooritas kaks vaheltlõiget ja pani ühe kulbi. Eestlane patustas viie pallikaotuse ja kahe isikliku veaga.

Šiauliai asub liigatabelis kolmandal kohal (3-1), Lietkabelis on viies (2-2).