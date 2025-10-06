X!

Konontšuk loopis Euroliiga klubi vastu 19 punkti

Korvpall
Artur Konontšuk
Artur Konontšuk Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti korvpallikoondislase Artur Konontšuki koduklubi Bursaspor pidi Türgi kõrgliigas eestlase resultatiivsest mängust hoolimata tunnistama Istanbuli Anadolu Efese 93:73 (24:15, 18:22, 23:17, 28:19) paremust.

Bursaspor jäi kohe alguses 0:11 kaotusseisu, kuid poolajaks kärbiti vahe viiele (37:42) ja kolmandal veerandil oldi korraks ühe punkti kaugusel (50:51). Efes rebis seejärel 12:0 spurdi toel eest ära ning lõpuks tuli Bursasporil vastu võtta 20-punktiline kaotus.

Seitsmest kaugviskest koguni viis tabanud Konontšuk viskas Bursaspori parimana 19 punkti. Eestlase arvele jäi ka kolm lauapalli, kaks korvisöötu, kolm isiklikku viga ja üks pallikaotus. Bursaspor on kaotanud mõlemad seni peetud mängud, Efesil on kirjas kaks võitu.

Joonas Riismaal ja Tortonal õnnestus Euroliiga klubi alistada, kui Itaalia kõrgliiga avavoorus saadi võõrsil Milano Olimpiast jagu numbritega 74:71 (21:25, 24:19, 16:8, 13:19). Riismaa pääses platsile viieks minutiks, kuid peale kolme möödaviske ühtegi teist märget statistikasse kirja ei saanud.

Leedu kõrgliigas läksid vastamisi Siim-Sander Vene koduklubi Šiauliai ja Kristian Kullamäe tööandja Lietkabelis. Šiauliai teenis kodusaalis 87:80 (19:16, 22:26, 24:22, 22:16) võidu.

Vigastatud Vene koosseisu ei kuulunud. Kullamäe viskas Lietkabelise särgis 14 punkti (kahesed 3/9, kolmesed 2/7, vabavisked 2/2), hankis neli lauapalli, andis neli tulemuslikku söötu, sooritas kaks vaheltlõiget ja pani ühe kulbi. Eestlane patustas viie pallikaotuse ja kahe isikliku veaga.

Šiauliai asub liigatabelis kolmandal kohal (3-1), Lietkabelis on viies (2-2).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

09:08

Konontšuk loopis Euroliiga klubi vastu 19 punkti

05.10

Raieste vedas üleplatsimehena Murcia võiduni

05.10

Kalev/Cramo avas Eesti-Läti liigas võiduarve, Tartu seljatas Keila KK

05.10

Drelli tugev panus aitas Joventuti avavoorus võidule

05.10

Böckler ja Suurorg alustasid Poola kõrgliigas hästi

04.10

TalTechi jaoks algas Eesti-Läti liiga hooaeg kaotusega Valmierale

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

04.10

Brett Nõmm lahkub Kalev/Cramost Saksamaa kõrgliigasse

04.10

WNBA finaali esimese mängu võitis Vegase naiskond

04.10

Rannula ja Tass alustasid kõrgliiga hooaega võidukalt

03.10

Žalgiris sai valju kodupubliku ees ka tiitlikaitsjast jagu

03.10

Peerandi Euroliiga reeglimuudatustest: võtab natuke aega, kõik on inimesed

03.10

Värske Euroopa meister tabas üheksa kaugviset ja Bayern sai esimese võidu

02.10

Ilver sai Kalev/Cramo vastu lisamotivatsiooni dokfilmist

02.10

Pärnu ei saanud eurosarja ka tagaukse kaudu

videod

sport.err.ee uudised

10:39

Anisimova teenis Hiinas hooaja teise suurvõidu

10:14

Selver x TalTech jäi Šiauliaile alla

09:56

Eesti koondis sai Rahvuste krossil 13. koha Uuendatud

09:40

Barcelona ja Atletico loovutasid Hispaanias punkte

09:08

Konontšuk loopis Euroliiga klubi vastu 19 punkti

08:05

Joonas Lember krooniti F-125 klassi maailmameistriks

05.10

Indrek Kelk: kui sul riigi toetust ei ole, siis oledki üksinda tormisel merel

05.10

ETV spordisaade, 5. oktoober

05.10

Pogacar oli taas omaette klassist

05.10

Sokolovski: teadsin, et mul on võimalik kiiremini sõita

05.10

Haaland tõi omadele kolm punkti juurde

05.10

Raieste vedas üleplatsimehena Murcia võiduni

05.10

Pantritel ei õnnestunud teist võitu tiitlikaitsja üle saada

05.10

Sinner lahkus tippturniirilt longates

05.10

Kalju alistas hilisest penaltist Vapruse

loetumad

05.10

Horse Show takistussõidu MK-etapi võitis üle kahe aasta Eesti ratsanik Uuendatud

05.10

Hyundai jätab tavatu lükke ilmselt siiski tegemata, vana auto jääb garaaži

04.10

Minister kinnitas: alaliit tahtis Thiami teistele hoiatuseks karistada

04.10

Ränkel: patt on kogu distantsi vedanud mehele pähe teha, aga sport käib koha peale

05.10

Kindla võidu võtnud Levadia püsib Flora kannul Uuendatud

05.10

Drelli tugev panus aitas Joventuti avavoorus võidule

05.10

Raieste vedas üleplatsimehena Murcia võiduni

05.10

Lõunakeskuse uisuareen läbis värskenduskuuri: astusime vanast ajast uude Uuendatud

04.10

Keenialane püstitas Tartu Linnamaratonil rajarekordi, Ränkel teine

05.10

McLaren kindlustas Singapuris konstruktorite MM-tiitli

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo