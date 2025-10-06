Serviti tegi Mistraga viigi, Viljandi pidi soomlaste paremust tunnistama

Serviti ja Mistra vahelises mängus oli kaalul neli võidupunkti – lisaks Balti liigale läks mäng kirja ka Eesti meistriliigas. Esimene poolaeg algas vaevaliselt ning juba 4. minutil läks juhtima külalismeeskond Mistra. Serviti resultatiivsus oli madal ning 15. minutiks oldi 4:7 taga. 22. minuti punane kaart Kermo Saksingule tõmbas kodumeeskonna hoogu veelgi rohkem maha ja mängu esimene pool kaotati 13:15.

Teisel poolajal püsis Serviti neli minutit ilma väravata kuniks Ülljo Pihus viskas seisuks 14:17. Kaotusseis siiski kasvas ning Mistrat ei suudetud kätte saada. 44. minutil vähendas Jürgen Rooba vahepeal kuueväravaliseks kasvanud vahemaa nelja värava peale skooriga 18:22.

Veel 50. minutil seisuga 21:26 taga olnud Serviti võttis 53. minutil järele ja vähendas Tõnis Kase ja Hendrik Varuli väravatest seisu 25:28 peale. Serviti võitles ning võttis veelgi järele, kui Carl-Eric Uibo 58. minutil seisuks 29:30 viskas. Viigivärav tuli 59. minutil Kristofer Liedemannilt, kes liitus klubiga alles sel sügisel. Mistra rünne luhtus ja Serviti võttis 30:30 viigi.

"Tagasitulek mängu oli suuresti õnnefaktorist tingitud. Ebaõnnestusime rünnakul, liiga palju ebakvaliteetseid viskeid, mis päädisid Mistrale kiirrünnakute ja lihtsate väravatega neile. Peame seekord viigiga rahul olema – see on võidetud viik," kommenteeris meeskonna kapten Hendrik Varul.

Serviti resultatiivseimad olid Jürgen Rooba kuue väravaga ja Carl-Eric Uibo viie väravaga. Põlva klubi jaoks jätkub Balti liiga novembris, vahepeal astutakse üles eurosarja teises ringis, kui vastu tuleb Küprose A.C. European University Cyprus.

Viljandi HC jaoks algas nädalavahetuse teine kohtumine paljulubavalt, kui algsest kaotusseisust tuldi välja ja seitsmendal minutil mindi juhtima 3:2. Selline punkt-punktis mäng kestis kuni 43. mänguminutini, milö soomlastel õnnestus vahe kahe väravani viia ja sealt edasi seda veel suurendada.

Peatreener Marko Koksi sõnul olid nädalavahetuse mängud suhteliselt sarnased: "Kohtumist soomlaste vastu võib-olla alustasime natuke paremini kui eile Mistra vastu. Paraku täna me teisel poolajal ei suuda kaitses mängida nii agressiivselt kui vaja on. Kui esimesel poolajal saime enam vähem oma asjadega hakkama, siis teine poolaeg mõlemas mängus just kaitse poole pealt jätab soovida. Meil pole agressiivsust, kontakti ja vastane saab vabalt visata ning siis juba meil ka rünnakul keeruline. Tööd on vaja teha veel."

Hendrik Koks viskas soomlaste vastu kuus väravat, Ott Varik lisas omalt poolt viis ja Andrei Basarab neli tabamust.

Järgmiseks ootab Viljandi HC-d ees euromäng, kui 12. oktoobril kohtutakse kodusaalis norrakate Runar Sandefjordiga.