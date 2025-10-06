X!

Selver x TalTech jäi Šiauliaile alla

Võrkpall
Selver x TalTech.
Selver x TalTech. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Võrkpall

Elme Messer nimelises võrkpalli meeste Balti liigas toimus pühapäeval üks kohtumine, kui Selver x TalTech pidi kodusaalis Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportase meeskonnalt vastu võtma 1:3 (15:25, 24:26, 25:18, 17:25) kaotuse.

Ilma kogenud põhisidemängija Kusti Nõlvaku ja nurgaründaja Kaur Erik Kaisita tegutsenud Selver x TalTechi resultatiivseim oli Andres Jefanov 18 punktiga (+6), Mads Roness panustas 16 (+1) ning Joosep Põldma 10 punktiga (+4), vahendab Volley.ee.

Avo Keele juhendatava meeskonna vastuvõtt oli 43% nagu ka rünnak, blokist saadi kuus punkti, servil löödi seitse ässa ja eksiti 21 pallingul.

Leedu klubi edukaimaks tõusis 13 punktiga (+8) Tomas Rogal. Leedukate vastuvõtt oli 40%, rünnakuid lahendati 48-protsendiliselt, blokipunkte kogunes 10 ja servipunkte kuus (vigu tehti 16).

Ühtlasi kerkis Šiauliai meeskond liiga liidriks, mõlemad senipeetud kohtumised on suudetud võita ja punkte seega koos kuus. Mõnedel klubidel on peetud kaks, teistel aga vaid üks kohtumine.

Järgmisel nädalal peetakse neli mängu ja kõik Eesti klubid sõidavad külla lõunanaabritele.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

võrkpalliuudised

10:14

Selver x TalTech jäi Šiauliaile alla

05.10

Tiitlikaitsja Rae alustas Balti liigat kahe veenva võiduga

04.10

Eesti võrkpallikoondis kohtub EM-il ka Cretu juhendatava Serbiaga

04.10

Tartu alistas võrkpalli Balti liigas põnevusmängu järel Pärnu

04.10

Eesti naiskonnad mängivad Balti liiga avanädalavahetusel kodus

03.10

Türgi kõrgliigasse siirdunud Kullerkann: tõesti naudin siin olemist

03.10

Hollas ja Remmelg ei pääsenud Mehhiko MK-etapil alagrupist edasi

02.10

Remmelg ja Hollas kaotasid Mehhikos avamängu

02.10

Hollas ja Remmelg alustavad Mehhiko MK-etappi põhiturniirilt

01.10

Võru alustas Balti liiga hooaega kindla võiduga debütandi üle

01.10

Võrkpalli karikasari algas Tallinna Ülikooli võiduga esiliigarivaali üle

30.09

Audentes/Solarstone teeb Balti liiga debüüdi Võru Barruse vastu

28.09

Võimas Itaalia kaitses võrkpallis MM-tiitlit

27.09

Võrkpalliekspert Nõmmistu: Eesti koondis ei jääks MM-il häbisse

27.09

Selver alistas Balti liiga avamängus tiitlikaitsja Bigbanki kindlalt

videod

sport.err.ee uudised

10:39

Anisimova teenis Hiinas hooaja teise suurvõidu

10:14

Selver x TalTech jäi Šiauliaile alla

09:56

Eesti koondis sai Rahvuste krossil 13. koha Uuendatud

09:40

Barcelona ja Atletico loovutasid Hispaanias punkte

09:08

Konontšuk loopis Euroliiga klubi vastu 19 punkti

08:05

Joonas Lember krooniti F-125 klassi maailmameistriks

05.10

Indrek Kelk: kui sul riigi toetust ei ole, siis oledki üksinda tormisel merel

05.10

ETV spordisaade, 5. oktoober

05.10

Pogacar oli taas omaette klassist

05.10

Sokolovski: teadsin, et mul on võimalik kiiremini sõita

05.10

Haaland tõi omadele kolm punkti juurde

05.10

Raieste vedas üleplatsimehena Murcia võiduni

05.10

Pantritel ei õnnestunud teist võitu tiitlikaitsja üle saada

05.10

Sinner lahkus tippturniirilt longates

05.10

Kalju alistas hilisest penaltist Vapruse

loetumad

05.10

Horse Show takistussõidu MK-etapi võitis üle kahe aasta Eesti ratsanik Uuendatud

05.10

Hyundai jätab tavatu lükke ilmselt siiski tegemata, vana auto jääb garaaži

04.10

Minister kinnitas: alaliit tahtis Thiami teistele hoiatuseks karistada

04.10

Ränkel: patt on kogu distantsi vedanud mehele pähe teha, aga sport käib koha peale

05.10

Kindla võidu võtnud Levadia püsib Flora kannul Uuendatud

05.10

Drelli tugev panus aitas Joventuti avavoorus võidule

05.10

Raieste vedas üleplatsimehena Murcia võiduni

05.10

Lõunakeskuse uisuareen läbis värskenduskuuri: astusime vanast ajast uude Uuendatud

04.10

Keenialane püstitas Tartu Linnamaratonil rajarekordi, Ränkel teine

05.10

McLaren kindlustas Singapuris konstruktorite MM-tiitli

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo