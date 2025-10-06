Selver x TalTech jäi Šiauliaile alla

Ilma kogenud põhisidemängija Kusti Nõlvaku ja nurgaründaja Kaur Erik Kaisita tegutsenud Selver x TalTechi resultatiivseim oli Andres Jefanov 18 punktiga (+6), Mads Roness panustas 16 (+1) ning Joosep Põldma 10 punktiga (+4), vahendab Volley.ee.

Avo Keele juhendatava meeskonna vastuvõtt oli 43% nagu ka rünnak, blokist saadi kuus punkti, servil löödi seitse ässa ja eksiti 21 pallingul.

Leedu klubi edukaimaks tõusis 13 punktiga (+8) Tomas Rogal. Leedukate vastuvõtt oli 40%, rünnakuid lahendati 48-protsendiliselt, blokipunkte kogunes 10 ja servipunkte kuus (vigu tehti 16).

Ühtlasi kerkis Šiauliai meeskond liiga liidriks, mõlemad senipeetud kohtumised on suudetud võita ja punkte seega koos kuus. Mõnedel klubidel on peetud kaks, teistel aga vaid üks kohtumine.

Järgmisel nädalal peetakse neli mängu ja kõik Eesti klubid sõidavad külla lõunanaabritele.