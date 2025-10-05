Haaland tõi omadele kolm punkti juurde

Newcastle hõivas tabelis 11. koha ning Nottingham langes 17. kohale.

Hiljuti Nottingham Foresti peatreeneriks nimetatud Ange Postecogloul jäi võiduarve avamata seitsmendat mängu järjest, kui võõrsil kaotati Newcastle Unitedile 0:2. Mõlemad väravad sündisid teisel poolajal – veidi enne täistundi jõudis sihile Bruno Guimaraes ja normaalaja viimastel minutitel realiseeris penalti Nick Woltemade.

Kogu kohtumise vältel domineerivamaks pooleks olnud Man City ainus tabamus sündis 9. minutil, kui Joško Gvardioli pika söödu järel pääses karistusalas löögile Erling Haaland. Brentfordi parimad võimalused avanesid teisel poolajal, kuid Gianluigi Donnarumma hoidis enda seljataguse puhtana.

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas teenis Manchester City võõrsil raske võidu Brentfordi üle ning kerkis liigatabelis esineliku kannule.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: