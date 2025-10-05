Haaland tõi omadele kolm punkti juurde
Inglismaa jalgpalli kõrgliigas teenis Manchester City võõrsil raske võidu Brentfordi üle ning kerkis liigatabelis esineliku kannule.
Kogu kohtumise vältel domineerivamaks pooleks olnud Man City ainus tabamus sündis 9. minutil, kui Joško Gvardioli pika söödu järel pääses karistusalas löögile Erling Haaland. Brentfordi parimad võimalused avanesid teisel poolajal, kuid Gianluigi Donnarumma hoidis enda seljataguse puhtana.
Võiduga tõusis Man City liigatabelis viiendaks, liidrile Arsenalile kaotatakse vaid kolme punktiga. Brentford asub 16. real.
Hiljuti Nottingham Foresti peatreeneriks nimetatud Ange Postecogloul jäi võiduarve avamata seitsmendat mängu järjest, kui võõrsil kaotati Newcastle Unitedile 0:2. Mõlemad väravad sündisid teisel poolajal – veidi enne täistundi jõudis sihile Bruno Guimaraes ja normaalaja viimastel minutitel realiseeris penalti Nick Woltemade.
Newcastle hõivas tabelis 11. koha ning Nottingham langes 17. kohale.
Teised tulemused:
Aston Villa - Burnley 2:1
Everton - Crystal Palace 2:1
Wolverhampton Wanderers - Brighton & Hove Albion 1:1
Toimetaja: Henrik Laever