Raieste vedas üleplatsimehena Murcia võiduni

Korvpall
Sander Raieste
Sander Raieste Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti korvpallikoondislane Sander Raieste tegi Hispaania kõrgliiga avavoorus suurepärase etteaste ja vedas Murcia kindla võiduni.

Raieste alustas kohtumist Andorra MoraBanci vastu algviisikus ja teenis lõpuks Murcia meestest kõige rohkem mänguaega ehk 23 minutit, aidates omad 95:64 (16:12, 32:17, 29:18, 18:17) võiduni.

Eestlase viskekäsi oli kohe paigas. Ta tõi üleplatsimehena 17 punkti (kahesed 5/6, kolmesed 2/4, vabavisked 1/2), mis tähistas ühtlasi tema uut punktirekordit Hispaania kõrgliigas. Lisaks korjas Raieste seitse lauapalli (kaks ründes), andis kaks korvisöötu ja sooritas ühe vaheltlõike. Pluss-miinus näitajaks kujunes 14.

Murcia paremuselt teine punktitooja oli kanadalane Dylan Ennis, kes panustas 14 silma. Kaotajate parim oli 15 punktiga ameeriklane Morris Udeze.

Murcia (1-0) kohtub teises voorus võõrsil Girona Basquetiga (0-1). Henri Drell ja Joventut (1-0) lähevad vastamisi Zaragoza Basketiga (1-0).

Toimetaja: Henrik Laever

