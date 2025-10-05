Raieste vedas üleplatsimehena Murcia võiduni

Raieste alustas kohtumist Andorra MoraBanci vastu algviisikus ja teenis lõpuks Murcia meestest kõige rohkem mänguaega ehk 23 minutit, aidates omad 95:64 (16:12, 32:17, 29:18, 18:17) võiduni.

Eestlase viskekäsi oli kohe paigas. Ta tõi üleplatsimehena 17 punkti (kahesed 5/6, kolmesed 2/4, vabavisked 1/2), mis tähistas ühtlasi tema uut punktirekordit Hispaania kõrgliigas. Lisaks korjas Raieste seitse lauapalli (kaks ründes), andis kaks korvisöötu ja sooritas ühe vaheltlõike. Pluss-miinus näitajaks kujunes 14.

Murcia paremuselt teine punktitooja oli kanadalane Dylan Ennis, kes panustas 14 silma. Kaotajate parim oli 15 punktiga ameeriklane Morris Udeze.

Murcia (1-0) kohtub teises voorus võõrsil Girona Basquetiga (0-1). Henri Drell ja Joventut (1-0) lähevad vastamisi Zaragoza Basketiga (1-0).