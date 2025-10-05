X!

Pantritel ei õnnestunud teist võitu tiitlikaitsja üle saada

Jäähoki
HC Panter - HK Mogo/RSU.
HC Panter - HK Mogo/RSU. Autor/allikas: Catherine Kõrtsmik
Jäähoki

Tallinna HC Panter kaotas jäähoki Optibeti Hokiliigas pühapäeval kodujääl valitsevale meistermeeskonnale HK Mogo/RSU.

Kui laupäeval teenis Panter valitseva meistermeeskonna üle 6:4 võidu, siis pühapäeval tuli neil vastu võtta 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) kaotus.

Äärmiselt tasavägiseks ja füüsiliseks kujunenud mängus selgus lõpplahendus alles viimastel minutitel. Otsustava perioodi kuuendal minutil viis Maksim Lovkov Pantrid esmakordselt juhtima – värava sünnile aitasid kaasa Nikita Fedorovitš ja Nikita Puzakov.

Mogo aga ei andnud alla ning viigistas kaheksa minutit enne normaalaja lõppu. Kolm minutit enne sireeni leidis Mogo taas võimaluse ning realiseeris selle, kindlustades 3:2 võidu.

Pantrite väravavaht Eetu Nieminen tegi muljetavaldava esituse, tõrjudes koguni 45 vastaste pealeviset.

Pantrid hoiavad liigatabelis seitsme punktiga kuuendat kohta. Jääle naastakse juba kolmapäeval, 8. oktoobril, kui Haabersti jäähallis minnakse kell 19.00 vastamisi Ukraina klubiga Kiievi Capitals.

Toimetaja: Henrik Laever

