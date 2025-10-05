X!

Kalju alistas hilisest penaltist Vapruse

Premium liiga
Nõmme Kalju mängijad.
Nõmme Kalju mängijad. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Premium liiga

Jalgpalli Premium liiga 31. vooru viimases kohtumises sai Nõmme Kalju kodumurul 1:0 jagu Pärnu Vaprusest.

Kuigi Kalju kontrollis palli 57 protsenti mänguajast ja sooritas 20 pealelööki külaliste seitsme vastu, siis otsustavaks sai 81. minutil Vapruse karistusalas aset leidnud olukord, kui Kalju mängija pealelöök tabas Virgo Valliku kätt. Kalju kasuks määratud penalti realiseeris Mattias Männilaan.

Kalju asub liigatabelis kolmandal kohal, olles liidritest Tallinna Florast ja FCI Levadiast kaheksa punkti kaugusel. Vaprus on kuues.

Premium liiga jätkub koondisepausi järel kahe nädala pärast 32. vooru kohtumistega.

Tabeliseis: 1. Flora 69 punkti, 2. Levadia 69 p, 3. Kalju 61 p, 4. Paide 59 p, 5. Trans 50 p, 6. Vaprus 48 p, 7. Harju 28 p, 8. Kuressaare 25 p, 9. Tammeka 23 p, 10. Kalev 14 p.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga uudised

19:35

Kalju alistas hilisest penaltist Vapruse

17:09

Curro Torres: võitmine on meie jaoks kohustuslik

16:45

VIDEO | Levadia kurvastas Tammekat kolme väravaga

16:33

Kindla võidu võtnud Levadia püsib Flora kannul Uuendatud

04.10

Pool tundi vähemuses mänginud Flora säilitas koondisepausiks esikoha

28.09

Kalju alistas Flora ja avas tiitliheitluses taas Levadiale ukse

28.09

Andrejev: eile vaatasime Madridi derbit, täna tegime oma derbis hooaja parima mängu

28.09

VIDEO | Sünnipäevalaps Musolitini iluväravad aitasid Kaljul Florat võita

27.09

Paide Linnameeskond pidas Narvas lõpuni vastu, Vaprus alistas Harju Laagri

27.09

Kuressaare tõusis Tammekast ette

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

21:36

Haaland tõi omadele kolm punkti juurde

21:01

Raieste vedas üleplatsimehena Murcia võiduni

20:43

Pantritel ei õnnestunud teist võitu tiitlikaitsja üle saada

20:10

Sinner lahkus tippturniirilt longates

19:35

Kalju alistas hilisest penaltist Vapruse

19:17

Kalev/Cramo avas Eesti-Läti liigas võiduarve, Tartu seljatas Keila KK

18:51

Horse Show takistussõidu MK-etapi võitis üle kahe aasta Eesti ratsanik Uuendatud

18:14

Tiitlikaitsja Rae alustas Balti liigat kahe veenva võiduga

17:47

McLaren kindlustas Singapuris konstruktorite MM-tiitli

17:26

Noorte käsipallikoondis lõpetas Balti mere turniiri teise kohaga

17:09

Curro Torres: võitmine on meie jaoks kohustuslik

16:45

VIDEO | Levadia kurvastas Tammekat kolme väravaga

16:33

Kindla võidu võtnud Levadia püsib Flora kannul Uuendatud

16:08

Drelli tugev panus aitas Joventuti avavoorus võidule

15:43

Kane'il ja Bayernil on käsil unelmate algus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo