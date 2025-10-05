Kalju alistas hilisest penaltist Vapruse

Kuigi Kalju kontrollis palli 57 protsenti mänguajast ja sooritas 20 pealelööki külaliste seitsme vastu, siis otsustavaks sai 81. minutil Vapruse karistusalas aset leidnud olukord, kui Kalju mängija pealelöök tabas Virgo Valliku kätt. Kalju kasuks määratud penalti realiseeris Mattias Männilaan.

Kalju asub liigatabelis kolmandal kohal, olles liidritest Tallinna Florast ja FCI Levadiast kaheksa punkti kaugusel. Vaprus on kuues.

Premium liiga jätkub koondisepausi järel kahe nädala pärast 32. vooru kohtumistega.

Tabeliseis: 1. Flora 69 punkti, 2. Levadia 69 p, 3. Kalju 61 p, 4. Paide 59 p, 5. Trans 50 p, 6. Vaprus 48 p, 7. Harju 28 p, 8. Kuressaare 25 p, 9. Tammeka 23 p, 10. Kalev 14 p.