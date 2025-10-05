X!

Tiitlikaitsja Rae alustas Balti liigat kahe veenva võiduga

Võrkpall
Rae Spordikool/VIASTON
Rae Spordikool/VIASTON Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Elme Messer nimelises naiste võrkpalli Balti liigas teenis tiitlikaitsja Rae Spordikool/Viaston avanädalavahetusel kaks võitu.

Rae alistas laupäeval peetud avamängus kodusaalis kevadise finaalivastase Kaunase VDU 3:0 (25:19, 25:23, 25:20). Kristel Allorg tõi Rae kasuks 11 punkti, Nette Peit ja Silvia Pertens lisasid vastavalt 10 ja üheksa silma.

Pühapäeval sai Rae hoolimata mitme põhimängija puudumisest 3:0 (26:24, 25:17, 25:11) võidu Leedu U-18 koondise üle. Eva Fabbricatore kogus võitjate parimana 14 punkti.

Audentese SG tuli laupäeval kaotusseisust välja, et alistada Leedu U-18 naiskond tulemusega 3:1 (22:25, 25:22, 25:17, 25:11). Pühapäeval jäädi aga 0:3 (23:25, 19:25, 17:25) alla Kaunasele.

Laupäeval oli võistlustules ka Tartu Ülikool/Bigbank, kes oli liiga debütandist Vilniuse VMSM-ist parem 3:0 (25:18, 25:21, 25:21).

Laitmatult alustanud Rae hoiab liigatabelis esikohta. Sama palju ehk kuus punkti on kirjas ka Läti meistril RSU-l.

Toimetaja: Henrik Laever

