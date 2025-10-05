Drelli tugev panus aitas Joventuti avavoorus võidule

Joventut juhtis sisuliselt kogu kohtumise ning Drell sai käe valgeks avaveerandi lõpus, kui tabas sireeni saatel kauge kolmepunktiviske. Viimase veerandaja alguses viskas Drell vähem kui kahe minutiga seitse punkti järjest.

Hola, soy Henri Drell y la enchufo desde donde quiero y sobre la bocina.



Porque quiero y puedo



#LigaEndesa | @DAZN_ES | @Penya1930 pic.twitter.com/j6g4CN811t — Liga Endesa (@ACBCOM) October 5, 2025

Eestlase arvele jäi kohtumise lõpuks 10 punkti (kahesed 3/5, kolmesed 1/2, vabavisked 1/1), kaks lauapalli (mõlemad ründes), kaks viskeblokeeringut ja kolm isiklikku viga.

Vanameister Ricky Rubio viskas võitjate parimana 18 punkti, Granada edukaim oli 22 punkti toonud horvaat Luka Bozic.

Pühapäeva õhtul avab liigahooaja ka Sander Raieste leivaisa Murcia, kes läheb kodusaalis vastamisi Andorra MoraBanciga.