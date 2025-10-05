X!

Drelli tugev panus aitas Joventuti avavoorus võidule

Korvpall
Henri Drell.
Henri Drell. Autor/allikas: Penya1930/X
Korvpall

Eesti korvpallikoondislase Henri Drelli koduklubi Badalona Joventut alistas Hispaania kõrgliiga avavoorus võõrsil Granada 87:75 (22:14, 12:18, 29:21, 24:22).

Joventut juhtis sisuliselt kogu kohtumise ning Drell sai käe valgeks avaveerandi lõpus, kui tabas sireeni saatel kauge kolmepunktiviske. Viimase veerandaja alguses viskas Drell vähem kui kahe minutiga seitse punkti järjest.

Eestlase arvele jäi kohtumise lõpuks 10 punkti (kahesed 3/5, kolmesed 1/2, vabavisked 1/1), kaks lauapalli (mõlemad ründes), kaks viskeblokeeringut ja kolm isiklikku viga.

Vanameister Ricky Rubio viskas võitjate parimana 18 punkti, Granada edukaim oli 22 punkti toonud horvaat Luka Bozic.

Pühapäeva õhtul avab liigahooaja ka Sander Raieste leivaisa Murcia, kes läheb kodusaalis vastamisi Andorra MoraBanciga.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

16:08

Drelli tugev panus aitas Joventuti avavoorus võidule

10:55

Böckler ja Suurorg alustasid Poola kõrgliigas hästi

04.10

TalTechi jaoks algas Eesti-Läti liiga hooaeg kaotusega Valmierale

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

04.10

Brett Nõmm lahkub Kalev/Cramost Saksamaa kõrgliigasse

04.10

WNBA finaali esimese mängu võitis Vegase naiskond

04.10

Rannula ja Tass alustasid kõrgliiga hooaega võidukalt

03.10

Žalgiris sai valju kodupubliku ees ka tiitlikaitsjast jagu

03.10

Peerandi Euroliiga reeglimuudatustest: võtab natuke aega, kõik on inimesed

03.10

Värske Euroopa meister tabas üheksa kaugviset ja Bayern sai esimese võidu

02.10

Ilver sai Kalev/Cramo vastu lisamotivatsiooni dokfilmist

02.10

Pärnu ei saanud eurosarja ka tagaukse kaudu

02.10

Kalev/Cramo sai kõik eurosarja vastased teada

02.10

Žalgiris üllatas Euroliiga avamängus kevadist finalisti

02.10

TalTech/Alexela sai eurosarjas kindla kaotuse

videod

sport.err.ee uudised

16:33

Kindla võidu võtnud Levadia püsib Flora kannul Uuendatud

16:08

Drelli tugev panus aitas Joventuti avavoorus võidule

15:43

Kane'il ja Bayernil on käsil unelmate algus

15:08

Käit aitas koduklubi Šveitsis liidriks

14:11

Kvalifikatsiooni neljas Mäeuibo jõudis MK-etapil kümne hulka

13:53

Werderi peatreener kinnitas: number üks on endiselt Backhaus

13:34

Eesti petanginoored said EM-i rahvuste karikal teise koha

13:27

MotoGP maailmameister Marquez sai Indoneesias kukkudes viga

12:58

Hyundai jätab tavatu lükke ilmselt siiski tegemata, vana auto jääb garaaži

12:23

Randväli ujus Eesti noorte ja juunioride rekordi

11:41

Brasiilia noortekoondist tabas U-20 MM-il krahh

11:19

Tõstmise MM-il annab tooni Põhja-Korea

10:55

Böckler ja Suurorg alustasid Poola kõrgliigas hästi

10:34

Eesti peab lootma Rahvuste krossil B-finaali võidule

10:20

Lõunakeskuse uisuareen läbis värskenduskuuri: astusime vanast ajast uude Uuendatud

loetumad

04.10

Minister kinnitas: alaliit tahtis Thiami teistele hoiatuseks karistada

04.10

Keenialane püstitas Tartu Linnamaratonil rajarekordi, Ränkel teine

04.10

Ränkel: patt on kogu distantsi vedanud mehele pähe teha, aga sport käib koha peale

04.10

Hein hoidis Metsata St. Pauli nullil ja Werder sai esimese koduvõidu Uuendatud

10:20

Lõunakeskuse uisuareen läbis värskenduskuuri: astusime vanast ajast uude Uuendatud

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

04.10

Pool tundi vähemuses mänginud Flora säilitas koondisepausiks esikoha

12:58

Hyundai jätab tavatu lükke ilmselt siiski tegemata, vana auto jääb garaaži

04.10

Brett Nõmm lahkub Kalev/Cramost Saksamaa kõrgliigasse

16:33

Kindla võidu võtnud Levadia püsib Flora kannul Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo