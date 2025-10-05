Kane'il ja Bayernil on käsil unelmate algus

Laupäeval alistati võõrsil Frankfurdi Eintracht, kusjuures Luis Diaz avas skoori juba esimesel minutil. 27. minutil jõudis tabamuseni ka Kane ja 84. minutil vormistas Diaz ka lõppseisu.

"Suurepärane esitus. Ma arvan, et esimesel poolajal läks hästi, et õnnestus kahe väravaga juhtima asuda," lausus Kane. "Teisel poolajal olime paremad ja oleksime võinud veel mõne lüüa. Hetkel oleme heas hoos ja seda on vaja hoida. Nüüd liitume rahvuskoondistega ja siis ootab ees suur mäng kodus Dortmundiga."

Teisel poolajal ka väravaraamide tugevust proovinud Kane sai kirja oma 11. värava ja mitte keegi pole varem Bundesligas kuue vooru järel juba nii kõrge väravasaldo peal olnud. Kui võtta ritta ka muud sarjad, siis on inglane hooaja esimese kümne kohtumisega saanud enda arvele koguni 18 tabamust.

Olukord on rekordiline ka Bayerni enda jaoks, kel on liigas koos 25 tabamust, mis on selles arvestuses samuti Bundesliga rekord. Väravasuul sai Manuel Neuer aga 362. võidu Bundesligas, millega tõusis vastavas edetabelis Thomas Mülleri kõrvale rekordit jagama.