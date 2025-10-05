Käit aitas koduklubi Šveitsis liidriks

Franc Meichtry viis 19. minutil külalised juhtima ja kuigi 35. minutil Hugo Vandermersch viigistas, siis tõi Christopher Ibayi 44. minuti tabamus kolm punkti siiski Thunile.

Käit kuulus Thuni algkoosseisu, mängis lõpuvileni ja teenis 89. minutil kollase kaardi. Eestlase arvele jäi kaks pealelööki, 60 puudet ja 14 duelli. Kahe viimase näitaja osas oli ta kohtumise neljas mees.

Thun on alustanud hooaega viie võidu, ühe viigi ja kahe kaotusega ning see tähendab 16 punktiga liidrikohta, kusjuures teine on 15 punktiga just St. Gallen, kes kaotas teise mängu järjest. 27-aastane Käit teinud kaasa kõik senised kohtumised.

Järgmise mängub peab Thun pärast koondisepausi laupäeval, 18. oktoobril, kui võõrustatakse Genfi Servette'i.