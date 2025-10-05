X!

Kvalifikatsiooni neljas Mäeuibo jõudis MK-etapil kümne hulka

Jalgrattasport
Ameerika Ühendriikides Lake Placidis toimuval maastikuratturite maailma karika sarja üheksandal etapil pälvis mäestlaskuja Riko Mäeuibo meesjuunioride konkurentsis üheksanda koha.

Kvalifikatsioonis sõitis Mäeuibo välja neljanda tulemuse (3.20,102), jäädes prantslasest Max Alranist 8,426 sekundi kaugusele. Seejuures teine koht oli vaid sekundi kaugusel.

Finaalsõidus sai eestlane kirja aja 3.16,514, mis andis talle üheksanda koha. Kaotust võitjale, Alranile kogunes 9,924 sekundit. Teise koha pälvis ameeriklane Asa Vermette (+1,165) ja kolmanda uusmeremaalane Tyler Waite (+3,175).

"Kvalifikatsiooni 4. koht tuli mulle suure üllatusena ja see andis finaalidesse minnes hea tunde. Olen oma finaalisõidu ajaga rahul ja esikümne tulemus on alati hea, kuigi lootsin jõuda viie parema hulka," ütles Mäeuibo.

Mäestlaskumise maailma karika sarja viimane etapp peetakse 9.-12. oktoobrini Kanadas Mont-Sainte-Anne'is.

Toimetaja: Siim Boikov

