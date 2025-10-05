X!

Brasiilia noortekoondist tabas U-20 MM-il krahh

Brasiilia U-20 jalgpallikoondislane Gilberto
Brasiilia U-20 jalgpallikoondislane Gilberto Autor/allikas: SCANPIX / AP
Tšiilis jätkuvatel jalgpalli kuni 20-aastatse maailmameistrivõistlustel tõmmatakse sel nädalal joon alla alagrupimängudele, aga enne E- ja F-alagrupi viimase vooru kohtumisi on esimene kaheksandikfinaalide paar juba paigas.

Finaalturniiril osaleb 24 meeskonda, kes on jagatud kuude neljaliikmelisse alagruppi. Edasi kaheksandikfinaali pääsevad iga grupi kaks paremat ja lisaks neli paremat kolmanda koha omanikku.

Seetõttu on viimase alagrupimängude päeva eel veel palju lahtiseid otsi, aga kindlasti kohtuvad esimeses kaheksandikfinaalis võõrustaja Tšiili ja Mehhiko.

Tšiili ei jätnud alagrupis aga kuigi kindlat muljet. Avavoorus alistati alles seitsmenda üleminuti väravast Uus-Meremaa 2:1, kuid seejärel kaotati nii Jaapanile 0:2 kui ka Egiptusele 1:2. Kuna kolme koondise vahel tekkis surnud ring, siis pääseti siiski teisena edasi.

Kaheksandikfinaalis läheb Tšiili vastamisi Mehhikoga, kes alustas 2:2 viikidega Brasiilia ja Hispaania vastu, kuid alistas viimases voorus C-alagrupi võitnud Maroko 1:0. Tõsi, aafriklastel oli selleks momendiks juba alagrupi esikoht kindel.

Samas C-alagrupis oli suurimaks üllatuskes kindlasti Brasiilia väljajäämine. Selle vanuseklassi läbi aegade tugevuselt teine koondis pidi pärast viiki Mehhikoga tunnistama nii Maroko (1:2) kui ka Hispaania (0:1) paremust.

Brasiilia põlisrivaal Argentina on liikunud aga võidult võidule: D-alagrupi avavoorus alistati Kuuba 3:1, teises voorus Austraalia 4:1 ja viimases voorus ka Itaalia 1:0.

Pühapäeval kohtuvad E-alagrupis Lõuna-Aafrika - USA ja Uus-Kaledoonia - Prantsusmaa ning F-alagrupis Nigeeria - Colombia ja Saudi Araabia - Norra. Neist USA-l, Colombial ja Norral on koht 16 seas kindel.

Prantsusmaa noortekoondis, kes lõpuminutitel lagunes ja kaotas USA-le 0:3, saab tõenäoliselt siiski edasi, sest Uus-Kaledoonia on teistest selgelt nõrgem ja lasi ameeriklastel lüüa endale lausa üheksa väravat.

Toimetaja: Siim Boikov

