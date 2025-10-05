X!

Böckler ja Suurorg alustasid Poola kõrgliigas hästi

Korvpall
Krosno Miasto Szkla, Leemet Böckler tagareas vasakult esimene
Krosno Miasto Szkla, Leemet Böckler tagareas vasakult esimene Autor/allikas: Krosno Miasto Szkla
Korvpall

Eesti korvpallurid Leemet Böckler ja Kasper Suurorg debüteerisid laupäeval Poola kõrgliigas ning kogusid mõlemad korraliku punktisumma.

24-aastase Böckleri koduklubi Krosno kaotas kodus Varssavi Dzikile 80:95 (18:23, 20:25, 15:24, 27:23).

Böckler viibis platsil üle 34 minuti ehk rohkem kui keegi teine klubikaaslastest ja viskas 15 punkti (kahesed 4/10, kolmesed 1/3, vabavisked 4/5).

Lisaks võttis ta kuus lauapalli, jagas viis resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike, kaotas neli korda palli ja tegi kaks viga. Krosno resultatiivsemad JaVontae Hopkins ja Hubert Lalak viskasid eestlasest ühe punkti enam.

23-aastase Suuroru klubi Sopoti Trefl sai kodus jagu Wroclawi Slaskist 93:81 (26:18, 20:24, 28:23, 19:16).

Eestlane mängis 25 minutit, viskas 13 punkti (kahesed 3/5, kolmesed 0/2, vabavisked 7/10), võttis neli lauapalli, jagas kolm resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike, kaotas korra palli ja tegi kaks viga.

Ka tema oli oma klubi paremuselt kolmas skooritegija pärast poolakaid Jakub Schenki (17 punkti) ja Mikolaj Witlinskit (14).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

10:55

Böckler ja Suurorg alustasid Poola kõrgliigas hästi

04.10

TalTechi jaoks algas Eesti-Läti liiga hooaeg kaotusega Valmierale

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

04.10

Brett Nõmm lahkub Kalev/Cramost Saksamaa kõrgliigasse

04.10

WNBA finaali esimese mängu võitis Vegase naiskond

04.10

Rannula ja Tass alustasid kõrgliiga hooaega võidukalt

03.10

Žalgiris sai valju kodupubliku ees ka tiitlikaitsjast jagu

03.10

Peerandi Euroliiga reeglimuudatustest: võtab natuke aega, kõik on inimesed

03.10

Värske Euroopa meister tabas üheksa kaugviset ja Bayern sai esimese võidu

02.10

Ilver sai Kalev/Cramo vastu lisamotivatsiooni dokfilmist

02.10

Pärnu ei saanud eurosarja ka tagaukse kaudu

02.10

Kalev/Cramo sai kõik eurosarja vastased teada

02.10

Žalgiris üllatas Euroliiga avamängus kevadist finalisti

02.10

TalTech/Alexela sai eurosarjas kindla kaotuse

01.10

Kullamäe tegi Türgi hõbedaklubi vastu väga hea mängu

videod

sport.err.ee uudised

12:58

Hyundai jätab tavatu lükke ilmselt siiski tegemata, vana auto jääb garaaži

12:23

Randväli ujus Eesti noorte ja juunioride rekordi

11:41

Brasiilia noortekoondist tabas U-20 MM-il krahh

11:19

Tõstmise MM-il annab tooni Põhja-Korea

10:55

Böckler ja Suurorg alustasid Poola kõrgliigas hästi

10:34

Eesti peab lootma Rahvuste krossil B-finaali võidule

10:20

Lõunakeskuse uisuareen läbis värskenduskuuri: astusime vanast ajast uude Uuendatud

09:56

HC Panter alistas Balti liigas valitseva meistri

09:19

TÄNA OTSE | Kes võidab Tallinnas takistussõidu MK-etapi?

08:58

TÄNA OTSE | Kas Levadia saab Tammekalt kolm punkti kätte?

08:17

Liverpool kaotas juba kolmandat korda järjest

04.10

Serviti võitis käsipalli Balti liigas Soome klubi üle noatera

04.10

Eesti võrkpallikoondis kohtub EM-il ka Cretu juhendatava Serbiaga

04.10

Horse Show kuue takistusega sõidu võit jäi Eestisse

04.10

Soomer pani edukale hooajale vinge punkti: nagu oleks WRC2 autoga poodiumil

loetumad

04.10

Keenialane püstitas Tartu Linnamaratonil rajarekordi, Ränkel teine

04.10

Minister kinnitas: alaliit tahtis Thiami teistele hoiatuseks karistada

04.10

Hein hoidis Metsata St. Pauli nullil ja Werder sai esimese koduvõidu Uuendatud

04.10

Ränkel: patt on kogu distantsi vedanud mehele pähe teha, aga sport käib koha peale

10:20

Lõunakeskuse uisuareen läbis värskenduskuuri: astusime vanast ajast uude Uuendatud

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

03.10

Peerandi Euroliiga reeglimuudatustest: võtab natuke aega, kõik on inimesed

04.10

Pool tundi vähemuses mänginud Flora säilitas koondisepausiks esikoha

04.10

Brett Nõmm lahkub Kalev/Cramost Saksamaa kõrgliigasse

04.10

Anisimova jooksis ameeriklannade duellis Gauffist üle

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo