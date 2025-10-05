Böckler ja Suurorg alustasid Poola kõrgliigas hästi

Eesti korvpallurid Leemet Böckler ja Kasper Suurorg debüteerisid laupäeval Poola kõrgliigas ning kogusid mõlemad korraliku punktisumma.

24-aastase Böckleri koduklubi Krosno kaotas kodus Varssavi Dzikile 80:95 (18:23, 20:25, 15:24, 27:23).

Böckler viibis platsil üle 34 minuti ehk rohkem kui keegi teine klubikaaslastest ja viskas 15 punkti (kahesed 4/10, kolmesed 1/3, vabavisked 4/5).

Lisaks võttis ta kuus lauapalli, jagas viis resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike, kaotas neli korda palli ja tegi kaks viga. Krosno resultatiivsemad JaVontae Hopkins ja Hubert Lalak viskasid eestlasest ühe punkti enam.

23-aastase Suuroru klubi Sopoti Trefl sai kodus jagu Wroclawi Slaskist 93:81 (26:18, 20:24, 28:23, 19:16).

Eestlane mängis 25 minutit, viskas 13 punkti (kahesed 3/5, kolmesed 0/2, vabavisked 7/10), võttis neli lauapalli, jagas kolm resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike, kaotas korra palli ja tegi kaks viga.

Ka tema oli oma klubi paremuselt kolmas skooritegija pärast poolakaid Jakub Schenki (17 punkti) ja Mikolaj Witlinskit (14).