Eesti peab lootma Rahvuste krossil B-finaali võidule

Motosport
Harri Kullas
Harri Kullas Autor/allikas: Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon
Motosport

Eesti meeskond kogus laupäeval Rahvuste krossi kvalifikatsioonis 35 punkti ja läheb pühapäeval Kanada ja Soome järel kolmandana B-finaalist põhivõistluse pääset püüdma.

Ameerika Ühendriikides Indiana osariigis Ironmani krossirajal esimesena sõidetud MXGP klassi kvalifikatsioonis valis Jörgen-Matthias Talviku (#55, Yamaha) stardikoha puu keskele, mis osutus õigeks otsuseks – ta tegi suurepärase stardi ja oli avakurvis Jett Lawrence'i (Austraalia) ja Ken Roczeni (Saksamaa) järel kolmas.

Konkurents maailma tippudega oli aga tihe ja tehniline probleem tõi Talvikule lõpuks vaid 24 koha.

MX2 klassis alustas Joosep Pärn (#56, GasGas) hästi, kuid sõidu lõpetas ta 23. kohal ja lõpuks diskvalifitseeriti sootuks, kuna Pärna varuratas oli pitlane'is, mis on aga reeglitega keelatud.

Harri Kullas (#57, Husqvarna) tegi Open klassi sõidus tugeva stardi, olles hetkeks teisel kohal, kuid langes finišiks 11. positsioonile.

See tulemus ei taganud Eestile kahjuks otsepääsu finaali. Austraalia võitis kvalifikatsiooni kahe kohapunktiga, järgnesid Holland (5), Belgia (6), Saksamaa ja võõrustaja USA (7).

A-finaali pääseb lisaks kvalifikatsiooni 19 paremale ka B-finaali võitja. Eesti osalusel peetav B-finaal toimub Eesti aja järgi pühapäeva õhtul kell 18.00.

Kokku osaleb Rahvuste krossil 37 riiki.

Toimetaja: Siim Boikov

