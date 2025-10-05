HC Panter alistas Balti liigas valitseva meistri

Panter jäi teise kolmandiku alguses 1:3 taha, aga võitles välja viigi 3:3. Kuus minutit ja kuus sekundit enne lõppu asus Mogo taas 4:3 juhtima.

Panter viigistas aga vähem kui minut hiljem ja otsustas mängu saatuse lõpuminutitel: Rasmus Kiik viskas minut ja 11 sekundit enne sireeni võiduvärava ja Nikita Fedorovits saatis seejärel ühe litri veel tühja puuri.

Kaptenipaela kandnud Kiik lisas ühele värava ja kaks resultatiivset söötu. Kaks tabamust kirjutati Nikita Puzakovi nimele. Ühe värava said kirja ka Jegor Proskurin ja Niklas Sildre.

Pühapäeval algusega kell 14.00 kohtuvad samad võistkonnad Haabersti jäähallis korra veel.