TÄNA OTSE | Kes võidab Tallinnas takistussõidu MK-etapi?

Ratsasport
Ratsasport

Täna kell 17.00 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Tallinn Internationa Horse Show ratsavõistluse takistussõidu MK-etapilt. Kommenteerivad Johann Zeiger ja Kristjan Sinikas.

Iga-aastane Tallinn International Horse Show kulmineerub põneva MK-etapiga takistussõidus, kus Eesti tippude kõrval võistlevad kaasa naaberriikide tippratsutajad. Eesti ratsutajad on viimase kümne aasta jooksul võidutsenud kaks korda - kas seekord jääb võit taas koju?

Reedel alanud Tallinn International Horse Show toob kokku enam kui 170 tippratsanikku enam kui 210 hobusel nii meie regioonist kui ka mujalt. Kaugeimad osalejad saabuvad tänavu Usbekistanist ja Brasiiliast.

Reedel võitis kiirusparkuuri kõrgusel 140 cm Läti olümpiasportlane Kristaps Neretnieks hobusel Quandar Cece, laupäeval võitis koolisõidu MK-etapi rootslanna Caroline Darcourt hobusel Lord Django ja kuue takistusega sõidus jäi võit Eestisse - esikohta jagasid Jessica Raide hobusel Commander Z ja Gunnar Klettenberg hobusel San Sebastian.

Toimetaja: ERR Sport

