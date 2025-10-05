X!

TÄNA OTSE | Kas Levadia saab Tammekalt kolm punkti kätte?

Premium liiga
Premium liiga

Täna kell 14.20 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli Premium liiga kohtumiselt Tallinna FCI Levadia - Tartu JK Tammeka. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Lelov, stuudiot veab Kristjan Kallaste.

Levadia peab tiitliheitlust ja vajab seetõttu hädasti kolme punkti. Konkurent Tallinna FC Flora sai päev varem jagu Harju JK Laagrist ja tõusis 69 punkti peale. Levadial on hetkel koos 66 silma ehk kerkiks võiduga võrdsetele punktidele.

Kuigi Levadia sai kaks vooru tagasi Flora üle mälestusväärse 3:2 võidu ja alistas eelmises voorus ka JK Tallinna Kalevi, siis eelnes sellele kolmemänguline võiduta periood, mis algas just 2:2 viigimängust Tammekaga.

"Peame jätkama samas vaimus. Iga mäng hooaja lõpuni saab olema raske," lausus Levadia peatreener Curro Torres. "Meil on hea näide Tartu vastu peetud kohtumisest mõni nädal tagasi. Oleme valmis kohtumiseks."

Tammeka on aga pärast viiki Levadiaga kaotanud kolm kohtumist järjest. Eelmisel nädalal tuli kodus tunnistada FC Kuressaare 1:0 paremust.

"Kõige olulisem on, et jääksime möödunud nädala kaotusest hoolimata enesekindlaks ja usuksime endiselt iseendasse ning meie töösse," lausus Tammeka poolkaitsja Giacomo Uggeri.

"Treeningnädal on mõjunud positiivselt. Tean, et oleme valmis Levadiale tugevat lahingut andma. Selleks, et edu saavutada, peame tegutsema ühtse meeskonnana ja uskuma endasse."

Toimetaja: ERR Sport

