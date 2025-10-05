Liverpool kaotas juba kolmandat korda järjest

Moises Caicedo ilus kauglöök 14. minutil viis Chelsea juhtima ja Liverpool viigistas 63. minutil, mil Cody Gakpo realiseeris Alexander Isaki suurepärase söödu.

Chelsea kangelaseks kerkis vaid 18-aastane vahetusmees Estevao, kes viiendal üleminutil tühja värava ees ei eksinud. Tegemist oli Brasiilia talendi esimese tabamusega Chelsea eest.

Veel enne lõpuvilet sai Chelsea peatreener Enzo Maresca oma teise kollase ja pidi väljaku äärest lahkuma.

Kui alates augusti keskpaigast oli Liverpoolil käsil seitsmemänguline võiduseeria, siis pärast seda on meeskond jäänud Inglismaa kõrgliigas võõrsil alla Crystal Palace'ile 1:2 ja Meistrite liigas samuti võõrsil Istanbuli Galatasarayle 0:1.

Liidrikoha hõivas Arsenal, kes oli kodus parem West Ham Unitedist 2:0 (38. Declan Rice, 67. pen Bukayo Saka). Samamoodi sai 2:0 võidu Manchester United, kes alistas kodus Sunderlandi (8. Mason Mount, 31. Benjamin Šeško).

Päeva esimeses kohtumises oli Tottenham Hotspur võõrsil parem Leeds Unitedist 2:1 (23. Mathys Tel, 57. Mohammed Kudus - 34. Noah Okafor).

Seitsme vooru järel on Arsenalil 16, Liverpoolil 15, Tottenhamil ja Bournemouthil 14 punkti. Sellesse seltskonda võib kerkida ka Crystal Palace (12), kui nopib pühapäeval võõrsil Evertoni vastu kolm punkti.