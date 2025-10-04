Serviti võitis käsipalli Balti liigas Soome klubi üle noatera

Eurosarja teise ringi avamänguks valmistuv Serviti otsis mängu alguses oma rütmi, kuid haaras 15. minutiks kindla edumaa, minnes Tõnis Kase väravast 10:5 juhtima. Esimese poolaja 26. minutil tabas kodumeeskonda mõõn ning Soome klubi vähendas vahemaa kolme värava peale. Mängu esimene pool suudeti siiski võita seisuga 15:11.

Teine poolaeg pakkus veelgi rohkem väljakutseid. Mitmel järjestikusel rünnakul eksiti ning 40. mänguminutiks oli viik vaid värava kaugusel. Hendrik Varuli, Jürgen Rooba ja Ülljo Pihuse väravad hoidsid Servitit juhtimas kuni 48. minutini, mil seis jõudis viigini. Cocks läks esimest korda juhtima minut hiljem skooriga 24:23. Tagaajaja rolli sunnitud Serviti ajas pinge lakke, tulles viimastel minutitel Jürgen Rooba ja Ülljo Pihuse väravate ning tugeva kaitse abil kaotusseisust välja. Kohtumine võideti tulemusega 28:27.

"Arvan, et võit tuli kaitse pealt. Võitlesime lõpuni, saime otsustavatel hetkedel pallid kätte," kommenteeris Pihus. "Tegime endal mängu ise raskeks. Teise poolaja keskel kaotasime initsiatiivi ja rünnakujoonis lagunes ära. Kindlasti on vaja rünnakul otsustavamalt ning kindlamalt mängida. Täna läks õnneks ja suutsime kaks punkti tabelisse võtta. Homseks tahame võitlusvaimu ja emotsiooni edasi kanda, et topeltpunktid koju jätta."

Serviti resultatiivseimad olid Stanislav Kholodiuk 7 ning Ülljo Pihus ja Jürgen Rooba 5 väravaga. Serviti paneb Balti liiga nädalavahetusele punkti pühapäeval, kui võõrustatakse kodust rivaali Mistrat.