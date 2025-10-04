Ränkel: patt on kogu distantsi vedanud mehele pähe teha, aga sport käib koha peale

Hommikul startis uduses Tartu kesklinnas maratonile peaaegu 600 osalist. Esimesena lõpetas 42.2 km pikkuse distantsi ajaga 2:18.36 keenialane Julius Muriuki Wahome. Selle tulemusega lõi ta eelmisel aastal püstitatud rajarekordi üle enam kui kolme minutiga. Rekodit püstitama läinud Wahome tõdes, et tema jaoks pollnud see võistlus.

"Minu jaoks ei tekkinud võistlusmomenti, sest ma jooksin terve raja üksinda. See oli mulle justkui treening. Ma teen seda tihti, võistlemiseks seda nimetada ei saa. Jooksin sel kuul lihtsalt Tiidrek Nurme juhendamisel ning energiat jätkus lõpuni," kommenteeris Wahome ERR-ile.

Kogu distantsi hoidsid teist ja kolmandat kohta Raivo Alla ning Raido Ränkel. Neist ületas finišijoone esimesena endine suusataja Ränkel, kaotust liidrile kogunes peaaegu üheksa minutit.

"Mõte oli, et võiks klassiku sarja kokkuvõttes ära võita ja teine mõte see, et aega ma jooksma ei lähe, vaid lähen poodiumit jooksma. Õnneks oli selline mees nagu Raivo Alla, kes terve distantsi vedas. Loomulikult patt on talle lõpus pähe teha, aga sport on juba koha peale. Ta aitas tõesti hästi," sõnas Ränkel.

Kiireima naisena jõudis finišisse üle üheksa aasta taas maratoni jooksnud Liis-Grete Hussar, ajaks 2 tundi, 41 minutit ja 8 sekundit. Ka see tulemus tähistab uut rajarekordit, varasema tipptulemuse ületas Hussar rohkem kui 13 minutiga.

"Kuna ma maratoni jooksin viimati 2016 ja isiklik pärineb aastast 2012, mis oli siis 18 minutit kehvem, siis tempotunnetus täna oli selline, et ma läksin pigem rahulikult peale, ma ei võtnud väga suurt ampsu. Ma arvan, et see oligi see tark samm minu puhul," kinnitas Hussar. "3 km enne lõppu kuulsin, et vahe on suurenenud minuti peale, siis juba teadsin et ta peab palju tempot tõstma, et mind kätte saada. Sinnamaani oli väga põnev jooks."

Poolmaratoni kiireim oli Deniss Šalkauskas ning 10 kilomeetri jooksul Tiidrek Nurme.