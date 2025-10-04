X!

Ränkel: patt on kogu distantsi vedanud mehele pähe teha, aga sport käib koha peale

Kergejõustik
Foto: Kuvatõmmis
Kergejõustik

Tänavuse Tartu linnamaratoni võit rändas Keeniasse. Eesti meestest saavutas Raido Ränkel parimana teise koha, naistest oli kiireim Liis-Grete Hussar. Tartu Linnamaratoni jooksudel osales üle 9000 inimese, maratoni lõpetas neist ligi 600.

Hommikul startis uduses Tartu kesklinnas maratonile peaaegu 600 osalist. Esimesena lõpetas 42.2 km pikkuse distantsi ajaga 2:18.36 keenialane Julius Muriuki Wahome. Selle tulemusega lõi ta eelmisel aastal püstitatud rajarekordi üle enam kui kolme minutiga. Rekodit püstitama läinud Wahome tõdes, et tema jaoks pollnud see võistlus.

"Minu jaoks ei tekkinud võistlusmomenti, sest ma jooksin terve raja üksinda. See oli mulle justkui treening. Ma teen seda tihti, võistlemiseks seda nimetada ei saa. Jooksin sel kuul lihtsalt Tiidrek Nurme juhendamisel ning energiat jätkus lõpuni," kommenteeris Wahome ERR-ile.

Kogu distantsi hoidsid teist ja kolmandat kohta Raivo Alla ning Raido Ränkel. Neist ületas finišijoone esimesena endine suusataja Ränkel, kaotust liidrile kogunes peaaegu üheksa minutit.

"Mõte oli, et võiks klassiku sarja kokkuvõttes ära võita ja teine mõte see, et aega ma jooksma ei lähe, vaid lähen poodiumit jooksma. Õnneks oli selline mees nagu Raivo Alla, kes terve distantsi vedas. Loomulikult patt on talle lõpus pähe teha, aga sport on juba koha peale. Ta aitas tõesti hästi," sõnas Ränkel.

Kiireima naisena jõudis finišisse üle üheksa aasta taas maratoni jooksnud Liis-Grete Hussar, ajaks 2 tundi, 41 minutit ja 8 sekundit. Ka see tulemus tähistab uut rajarekordit, varasema tipptulemuse ületas Hussar rohkem kui 13 minutiga.

"Kuna ma maratoni jooksin viimati 2016 ja isiklik pärineb aastast 2012, mis oli siis 18 minutit kehvem, siis tempotunnetus täna oli selline, et ma läksin pigem rahulikult peale, ma ei võtnud väga suurt ampsu. Ma arvan, et see oligi see tark samm minu puhul," kinnitas Hussar. "3 km enne lõppu kuulsin, et vahe on suurenenud minuti peale, siis juba teadsin et ta peab palju tempot tõstma, et mind kätte saada. Sinnamaani oli väga põnev jooks."

Poolmaratoni kiireim oli Deniss Šalkauskas ning 10 kilomeetri jooksul Tiidrek Nurme.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

21:52

Ränkel: patt on kogu distantsi vedanud mehele pähe teha, aga sport käib koha peale

16:51

Minister kinnitas: alaliit tahtis Thiami teistele hoiatuseks karistada

12:44

Keenialane püstitas Tartu Linnamaratonil rajarekordi, Ränkel teine

30.09

Suurbritannia jooksutreener sai kolme aasta pikkuse tegutsemiskeelu

30.09

Dopinguga patustanud Keenia maratoonar sai pika karistuse

29.09

Tartu Linnamaraton tõotab tulla tihedas konkurentsis

28.09

Paide-Türi rahvajooksu võitsid Tiidrek Nurme ja Liis-Grete Hussar

28.09

Liina Kesamaa võitis Leedus ultrajooksu

26.09

Paide-Türi rahvajooksul püüavad võitu nii Nurme, Hussar kui Ränkel

26.09

U-18 maailmarekordi püstitanud Moser kandideerib tõusva tähe auhinnale

25.09

Nool hoolealuse MM-ist: pärast teist ala tekkis paanika

25.09

Viimsis avati Eestis unikaalne spordihall

25.09

Tänavuse Stockholmi maratoni võitja suri 30-aastaselt

23.09

Anna Maria Ceh astus kettaheitetipust abikaasa kaitseks välja

22.09

Madis Kallas: meie heitealad vajavad järeleaitamist

22.09

Harry Styles tegi Berliini maratonil muljetavaldava tulemuse

22.09

Kergejõustikuliidu president: kliimamuutus mõjutab võistluskalendrit

22.09

USA tegi kergejõustiku MM-il ajalugu

21.09

Põnev jooks tõi kümnevõistluse MM-tiitli Neugebauerile, Erm viies

21.09

Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl

sport.err.ee uudised

22:55

Soomer pani edukale hooajale vinge punkti: nagu oleks WRC2 autoga poodiumil

22:30

Lõunakeskuse uisuareen läbis värskenduskuuri: astusime vanast ajast uude

22:10

ETV spordisaade, 4. oktoober

21:52

Ränkel: patt on kogu distantsi vedanud mehele pähe teha, aga sport käib koha peale

21:14

Pool tundi vähemuses mänginud Flora säilitas koondisepausiks esikoha

20:27

U-17 jalgpallikoondis kaotas valiksarjas südika partii järel Ukrainale

19:59

Eelviimaselt kohalt alustanud Arand tõusis Shanghai GP-l neljandaks

19:42

TalTechi jaoks algas Eesti-Läti liiga hooaeg kaotusega Valmierale

19:15

Tartu alistas võrkpalli Balti liigas põnevusmängu järel Pärnu

19:00

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

18:34

Hein hoidis Metsata St. Pauli nullil ja Werder sai esimese koduvõidu Uuendatud

18:13

Singapuri GP kvalifikatsiooni nobedaim oli Russell

17:46

Noorte käsipallikoondis võttis Balti mere turniiril esimesed punktid

17:28

Brett Nõmm lahkub Kalev/Cramost Saksamaa kõrgliigasse

16:51

Minister kinnitas: alaliit tahtis Thiami teistele hoiatuseks karistada

15:55

Noskova tõrjus kolm matšpalli ja pääses Pekingis finaali

14:51

Eesti naiskonnad mängivad Balti liiga avanädalavahetusel kodus

14:17

Sündmusterohketel vabatreeningutel oli kiireim Verstappen

13:39

Ghana ründeäss kergitas Bournemouthi liigatabelis teiseks

13:04

Horse Show koolisõidu MK-etapi võitis rootslanna

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo