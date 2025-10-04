X!

U-17 jalgpallikoondis kaotas valiksarjas südika partii järel Ukrainale

Jalgpall
Eesti noormeeste U-17 jalgpallikoondis
Eesti noormeeste U-17 jalgpallikoondis
Jalgpall

Eesti noormeeste U-17 vanuseklassi jalgpallikoondis jätkas Euroopa meistrivõistluste valikturniiri 1. ringi, kui Rakvere linnastaadionil jäädi 0:2 alla Ukraina eakaaslastele.

Avapoolaeg kulges Ukraina domineerimisel ning paljudel kordadel säras Eesti väravasuul Harly Ollin. 40. minutil teenis Ukraina vasakul äärel karistuslöögi ning järgnenud tsenderduse järel saatis palli väravasse Jaroslav Buratsov, vahendab jalgpall.ee.

Teine poolaeg jätkus sarnases rütmis nagu esimene ning Eesti proovis nõelata eelkõige kiirete vasturünnakutega. 68. minutil teenis kodumeeskond paarikümne meetri kauguselt karistuslöögi, kuid Karel Isoki löök lendas väravast mööda. 76. minutil tõi Ukraina surve taas tulemust, kui värava all tekkinud segaduse järel lõi palli võrku Kirill Serdiuk.

"Kaitsetöö oli maksimumilähedane. Nii palju saime hakkama, et avatud mängust meile ei löödud, vaid löödi starndardolukordadest. Et meil oleks võimalus, peame suutma ka need olukorrad ka ära klaarida. Ei saa öelda, et poleks olnud võimalik neid olukordi ära hoida. Eks see analüüs veel tuleb. Kõige tähtsam on see, et olime maksimaalselt mängus sees ja väga heal päeval saaksime siit kindlasti rohkem," arutles peatreener Marko Pärnpuu pärast mängu.

Ta jäkas: "Järgmine samm on see, et saame sellise vastase vastu palli ka 0:0 seisul rohkem oma kontrolli alla. See eeldab, et meil on vaja sarnaseid mänge veel ja veel. Ma ei pea silmas ainult koondisega, vaid ka igapäevaselt. Siin on tempo selline, millega ei pea poisid igapäevaselt rinda pistma."

Pärnpuu tegi võrreldes Itaalia mänguga algkoosseisus palju vahetusi ning jäi rahule väljakul näidatud mentaliteediga. "Kõik algab pingutusest. Kui pingutus on maksimaalne, siis… Ma ei eelda, et mängitakse kogu kohtumine eksimusteta. Võtan võistkonna ees mütsi maha, sest kõik olid valmis pingutama. Kui on seitsme päeva jooksul kolm matši, siis tuleb mänguaega jaotada, et oleksime valmis ka viimaseks mänguks Montenegroga."

Eestil on turniiril kirjas kaotused Itaalialt ja Ukrainalt. 7. oktoobril kell 15.30 mängitakse taas Rakveres, kui vastaseks on Montenegro.

Eesti on võõrustajatena juba järgmise aasta finaalturniirile koha kindlustanud. Kokku pääseb mais ja juunis Tallinnas ning Rakveres toimuvale suurvõistlusele kaheksa koondist.

Valikturniiri ajakava:

Itaalia – Eesti 8:1
Montenegro – Ukraina 1:1
Itaalia – Montenegro 1:2
Ukraina – Eesti 2:0
Eesti – Montenegro, 7. oktoobril kell 15.30 Rakvere linnastaadionil
Ukraina – Itaalia, 7. oktoobril kell 15.30 Kalevi Keskstaadionil

Noormeeste U-17 koondise koosseis EM-valikturniiri 1. ringiks:

Väravavahid
Patrick Strelnikov (08.01.2009) – HJK (FIN)
Harly Ollin (23.09.2009) – Harju JK Laagri

Kaitsjad
Andreas Põder (26.02.2009) – Tallinna FC Flora
Samuel Kirsipuu (10.08.2009) – Viimsi JK
Kert Tomingas (15.01.2009) – FC Nõmme United
Ron Neltsas (20.05.2009) – FA Tartu Kalev
Ronald Sammul (23.03.2009) – Tallinna FC Flora

Poolkaitsjad
Jaron Silm (10.03.2009) – Tallinna FC Flora
Markus Kaalma (31.03.2010) – Viimsi JK
Tevan Thor Eensalu (26.09.2009) – Tallinna FC Flora
Robert Mihhalevski (10.01.2009) – FA Tartu Kalev
Gustav Kamarin Wagner (23.05.2009) – Hellerup IK (DEN)
Uku Viiroja (01.07.2009) – FC Nõmme United
Karel Isok (01.06.2009) – Tallinna FC Flora
Ricardo Kranberg (01.01.2010) – FC Nõmme United
Karl-Tristan Lorenz (02.06.2009) – Tallinna FC Flora

Ründajad
Aston Visse (14.02.2009) – FC Kuressaare
Andero Kaares (29.06.2009) – Tallinna FC Flora
Uku Korjus (14.02.2010) – Tallinna FC Flora
Johannes Jurijs Oja (12.01.2009) – Albacete Balompié (ESP)

Peatreener: Marko Pärnpuu

Toimetaja: Anders Nõmm

