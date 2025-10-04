U-17 jalgpallikoondis kaotas valiksarjas südika partii järel Ukrainale

Avapoolaeg kulges Ukraina domineerimisel ning paljudel kordadel säras Eesti väravasuul Harly Ollin. 40. minutil teenis Ukraina vasakul äärel karistuslöögi ning järgnenud tsenderduse järel saatis palli väravasse Jaroslav Buratsov, vahendab jalgpall.ee.

Teine poolaeg jätkus sarnases rütmis nagu esimene ning Eesti proovis nõelata eelkõige kiirete vasturünnakutega. 68. minutil teenis kodumeeskond paarikümne meetri kauguselt karistuslöögi, kuid Karel Isoki löök lendas väravast mööda. 76. minutil tõi Ukraina surve taas tulemust, kui värava all tekkinud segaduse järel lõi palli võrku Kirill Serdiuk.

"Kaitsetöö oli maksimumilähedane. Nii palju saime hakkama, et avatud mängust meile ei löödud, vaid löödi starndardolukordadest. Et meil oleks võimalus, peame suutma ka need olukorrad ka ära klaarida. Ei saa öelda, et poleks olnud võimalik neid olukordi ära hoida. Eks see analüüs veel tuleb. Kõige tähtsam on see, et olime maksimaalselt mängus sees ja väga heal päeval saaksime siit kindlasti rohkem," arutles peatreener Marko Pärnpuu pärast mängu.

Ta jäkas: "Järgmine samm on see, et saame sellise vastase vastu palli ka 0:0 seisul rohkem oma kontrolli alla. See eeldab, et meil on vaja sarnaseid mänge veel ja veel. Ma ei pea silmas ainult koondisega, vaid ka igapäevaselt. Siin on tempo selline, millega ei pea poisid igapäevaselt rinda pistma."

Pärnpuu tegi võrreldes Itaalia mänguga algkoosseisus palju vahetusi ning jäi rahule väljakul näidatud mentaliteediga. "Kõik algab pingutusest. Kui pingutus on maksimaalne, siis… Ma ei eelda, et mängitakse kogu kohtumine eksimusteta. Võtan võistkonna ees mütsi maha, sest kõik olid valmis pingutama. Kui on seitsme päeva jooksul kolm matši, siis tuleb mänguaega jaotada, et oleksime valmis ka viimaseks mänguks Montenegroga."

Eestil on turniiril kirjas kaotused Itaalialt ja Ukrainalt. 7. oktoobril kell 15.30 mängitakse taas Rakveres, kui vastaseks on Montenegro.

Eesti on võõrustajatena juba järgmise aasta finaalturniirile koha kindlustanud. Kokku pääseb mais ja juunis Tallinnas ning Rakveres toimuvale suurvõistlusele kaheksa koondist.

Valikturniiri ajakava:

Itaalia – Eesti 8:1

Montenegro – Ukraina 1:1

Itaalia – Montenegro 1:2

Ukraina – Eesti 2:0

Eesti – Montenegro, 7. oktoobril kell 15.30 Rakvere linnastaadionil

Ukraina – Itaalia, 7. oktoobril kell 15.30 Kalevi Keskstaadionil

Noormeeste U-17 koondise koosseis EM-valikturniiri 1. ringiks:

Väravavahid

Patrick Strelnikov (08.01.2009) – HJK (FIN)

Harly Ollin (23.09.2009) – Harju JK Laagri

Kaitsjad

Andreas Põder (26.02.2009) – Tallinna FC Flora

Samuel Kirsipuu (10.08.2009) – Viimsi JK

Kert Tomingas (15.01.2009) – FC Nõmme United

Ron Neltsas (20.05.2009) – FA Tartu Kalev

Ronald Sammul (23.03.2009) – Tallinna FC Flora

Poolkaitsjad

Jaron Silm (10.03.2009) – Tallinna FC Flora

Markus Kaalma (31.03.2010) – Viimsi JK

Tevan Thor Eensalu (26.09.2009) – Tallinna FC Flora

Robert Mihhalevski (10.01.2009) – FA Tartu Kalev

Gustav Kamarin Wagner (23.05.2009) – Hellerup IK (DEN)

Uku Viiroja (01.07.2009) – FC Nõmme United

Karel Isok (01.06.2009) – Tallinna FC Flora

Ricardo Kranberg (01.01.2010) – FC Nõmme United

Karl-Tristan Lorenz (02.06.2009) – Tallinna FC Flora

Ründajad

Aston Visse (14.02.2009) – FC Kuressaare

Andero Kaares (29.06.2009) – Tallinna FC Flora

Uku Korjus (14.02.2010) – Tallinna FC Flora

Johannes Jurijs Oja (12.01.2009) – Albacete Balompié (ESP)

Peatreener: Marko Pärnpuu