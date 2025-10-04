Tartu alistas võrkpalli Balti liigas põnevusmängu järel Pärnu
Elme Messer meeste Balti liigas sai Eesti klubidest laupäeval võidurõõmu tunda Tartu Bigbank, kes alistas kodusaalis Pärnu Võrkpalliklubi. Kaotusega pidi kodus leppima Audentes/Solarstone.
Tartus toimunud põnevusmäng sealse Bigbanki ning Pärnu vahel käis üles-alla ja geimides oli palju suuri eduseise, vahendab Volley.ee.
Otsustavas viiendas vaatuses suutis esialgu paremini tegutseda kodumeeskond Tartu, minnes 7:4 ette. Pärnu viigistas aga seisu 9:9 peale ning lõpp kulges punkt-punktis. Suurepärase mängu teinud Albert Hurda rünnak andis Bigbankile 14:12 edu, ent Daniel Alejandro Pita viigistas 14:14. Kaks järgmist punkti teenis ikkagi Bigbank ja võitis seega geimi 16:14 ning kogu mängu 3:2 (25:17, 19:25, 25:19, 23:25, 16:14).
Võitjate parim oli 21 punktiga (+11) Albert Hurt, Stefan Kaibald panustas 17 punkti (+7), Rico Wardlow 16 (+11) ning Jack Williams ja Mart Naaber kumbki 11 silma (+4 ja +9). Bigbanki vastuvõtt oli 55%, rünnakuid lahendati 48-protsendiliselt, blokipunkte kogunes 9, servil löödi 6 ässa ja eksiti 14 servil.
Pärnu VK edukaimaks kerkis 25 punktiga (+12) Daniel Alejandro Pita, Tristan Täht panustas 15 (+5) ja Markus Uuskari 9 punkti (+4). Pärnu vastuvõtt oli 49% ja rünnak 48%, blokk saadi Tartule ette 5 korral ning servil löödi 8 ässa (14 viga).
Audentes/Solarstone võõrustas samal ajal Leedu klubi Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportase meeskonda ning pidi vaatamata kahele tasavägisele geimile vastu võtma 0:3 (20:25, 22:25, 13:25) kaotuse.
Audentese meeskonna resultatiiveim oli 8 punktiga (+5) Aleks Antsi, 7 punkti (+3) lisas Mark Norman Soome ning 6 silma tõid Mati Juus (-2) ning Mart Vahter (+3). Audentes/Solarstone´i vastuvõtt oli 34%, rünnak 40%, blokipunkte kogunes 9 ning servijoonelt teeniti 3 punkti ja eksiti 11 pallingul.
Šiauliai poolel tõi kolm meest 9 punkti: Tomas Rogal (+5), Emilis Bartkus (+3) ja Arnas Rumševicius (+7). Leedukate vastuvõtt oli 54%, rünnak 46%, blokist saadi 12 ning servilt 9 punkti (12 viga).
Pühapäeval kell 17 ootab Leedu klubi külla Selver x TalTechi meeskond.
Toimetaja: Anders Nõmm