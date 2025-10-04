X!

Tartu alistas võrkpalli Balti liigas põnevusmängu järel Pärnu

Võrkpall
Võrkpalli Balti liiga: Tartu Bigbank – Pärnu Võrkpalliklubi
Võrkpall

Elme Messer meeste Balti liigas sai Eesti klubidest laupäeval võidurõõmu tunda Tartu Bigbank, kes alistas kodusaalis Pärnu Võrkpalliklubi. Kaotusega pidi kodus leppima Audentes/Solarstone.

Tartus toimunud põnevusmäng sealse Bigbanki ning Pärnu vahel käis üles-alla ja geimides oli palju suuri eduseise, vahendab Volley.ee.

Otsustavas viiendas vaatuses suutis esialgu paremini tegutseda kodumeeskond Tartu, minnes 7:4 ette. Pärnu viigistas aga seisu 9:9 peale ning lõpp kulges punkt-punktis. Suurepärase mängu teinud Albert Hurda rünnak andis Bigbankile 14:12 edu, ent Daniel Alejandro Pita viigistas 14:14. Kaks järgmist punkti teenis ikkagi Bigbank ja võitis seega geimi 16:14 ning kogu mängu 3:2 (25:17, 19:25, 25:19, 23:25, 16:14).

Võitjate parim oli 21 punktiga (+11) Albert Hurt, Stefan Kaibald panustas 17 punkti (+7), Rico Wardlow 16 (+11) ning Jack Williams ja Mart Naaber kumbki 11 silma (+4 ja +9). Bigbanki vastuvõtt oli 55%, rünnakuid lahendati 48-protsendiliselt, blokipunkte kogunes 9, servil löödi 6 ässa ja eksiti 14 servil.

Pärnu VK edukaimaks kerkis 25 punktiga (+12) Daniel Alejandro Pita, Tristan Täht panustas 15 (+5) ja Markus Uuskari 9 punkti (+4). Pärnu vastuvõtt oli 49% ja rünnak 48%, blokk saadi Tartule ette 5 korral ning servil löödi 8 ässa (14 viga).

Audentes/Solarstone võõrustas samal ajal Leedu klubi Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportase meeskonda ning pidi vaatamata kahele tasavägisele geimile vastu võtma 0:3 (20:25, 22:25, 13:25) kaotuse.

Vaata Audentese mängu galeriid:

Audentese meeskonna resultatiiveim oli 8 punktiga (+5) Aleks Antsi, 7 punkti (+3) lisas Mark Norman Soome ning 6 silma tõid Mati Juus (-2) ning Mart Vahter (+3). Audentes/Solarstone´i vastuvõtt oli 34%, rünnak 40%, blokipunkte kogunes 9 ning servijoonelt teeniti 3 punkti ja eksiti 11 pallingul.

Šiauliai poolel tõi kolm meest 9 punkti: Tomas Rogal (+5), Emilis Bartkus (+3) ja Arnas Rumševicius (+7). Leedukate vastuvõtt oli 54%, rünnak 46%, blokist saadi 12 ning servilt 9 punkti (12 viga).

Pühapäeval kell 17 ootab Leedu klubi külla Selver x TalTechi meeskond.

Toimetaja: Anders Nõmm

